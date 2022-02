Vjerovali ili ne, nova istraživanja su došla do zaključka da žene još uvijek glume orgazam kako bi se njihovi partneri što duže osjećali kao mačo muškarci, no neke seksualno ispunjene žene izjavile su za The Post da je ovo istraživanje zastarjelo.

Akademsko istraživanje objavljeno u siječanjskom broju časopisa Social Psychological and Personality Science prikupilo je podatke od preko 600 žena, od kojih mnoge priznaju da su odustale od vlastitog erotskog zadovoljstva kako bi umirile svoje nesigurne muškarce.

"Žene daju prednost onome što misle da je potrebno njihovim partnerima u odnosu na njihove vlastite seksualne potrebe i zadovoljstvo", rekla je glavna autorica istraživanja, Jessica Jordan, doktorandica na Sveučilištu Južna Florida, u izjavi.

Istraživanja o glumljenju orgazma

Istraživači su prvo prikupili podatke od 283 žene, ispitujući ih o percipiranoj muškosti njihovih partnera.

Zanimljivo je da su otkrili da što više žene vide da je muškost njihovog partnera nesigurna, to su bile tjeskobnije. To je zauzvrat smanjilo njihov vlastiti seksualni užitak i brzinu kojom su doživljavale orgazam.

Zatim su istraživači ispitali dodatnih 196 žena, otkrivši da su sudionici koji su pretpostavili da je muškost njihovog muškog partnera "krhka", imali su manju vjerojatnost da će imati iskrenu seksualnu komunikaciju zbog "tjeskobe".

U međuvremenu, treća komponenta studije tražila je od 157 heteroseksualnih žena u vezama da ispune anonimnu anketu o svom seksualnom životu.

Muškarci krhkog ega

“Ako je žena zabrinuta zbog nenamjerne prijetnje muškosti svog partnera, to bi moglo dovesti do prekida komunikacije”, otkrio je glavni autor Jordan, prema izvješću SWNS-a.

Međutim, jedan je rekao da je riječ "krhko" pogrešna riječ za muškarca koji ne može pružiti nevjerojatno iskustvo u spavaćoj sobi.

“Krhko? Što je s nesposobnim", rekla je Virginia Sherry, 72, spisateljica i stručnjakinja za botaniku sa Staten Islanda.

"Definicija za tu riječ je prikladna: Nedostatak kvaliteta (kao što su znanje, vještina ili sposobnost) potrebnih za obavljanje posla", dodala je.

Neke nisu nikad glumile

U međuvremenu, nekoliko žena je reklo da uporno odbijaju lažirati veliki O. Jedna zadovoljna djevojka koja je željela ostati anonimna je rekla za The Post da izmišljeni vrhunac apsolutno nije dio njezinog života.

"Nikad ga nisam lažirala. Njihov ego može podnijeti udarac, to nije moj problem", rekla je Laura Alix, 36, za The Post.

Tri žene u svojim 20-ima su izjavile za The Post da nikada nisu glumile vrhunac dok su imale seks s muškarcem.

Istraživanje također nije otkrilo je li položaj žene utjecao na to hoće li biti spremnija glumiti orgazam, prenosi New York Post.