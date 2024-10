Žene ispričala svoja iskustva o najgorem seksu ikada: 'Otišla sam u hotelsku sobu s obojicom, a onda...'

Mnogi su proživjeli loša seksualna iskustva. Nekima su se dogodila kod isprobavanja novih i drugačijih poza, igračaka ili kod odnosa s novim partnerom. Nekoliko žena podijelile su vlastita iskustva za magazin Metro.

Neuspjeli trojac

"Do 24. godine imala sam samo jednog prosječnog seksualnog partnera i moji su prijatelji odlučili da mi treba seksualno buđenje. Savršeno vrijeme za to bilo je na vjenčanju prijatelja u jednom seoskom hotelu", svoju je priču započela Rebecca.

Nakon nekoliko pića, ludo je očijukala s dvojicom muškaraca.

"Hrabro sam otišla u svoju hotelsku sobu s njima oboma, taman dovoljno pripita da razmislim o trojcu. U svakom slučaju, uslijedilo je mnogo maženja i petljanja. Svi smo bili goli kada su se vrata naglo otvorila i žena koja je vrištala odvukla je jednog od muškaraca, kasnije sam shvatila da je to njezin muž. Drugi muškarac, njen brat, tada ga je udario šakom, a pridružio im se još jedan muškarac", rekla je.

U međuvremenu, Rebeccini prijatelji pojavili su se na vratima zgroženo se smijući metežu.

"Voditelj hotela nas je sve obavijestio da je pozvana policija i da je svadbeno slavlje prekinuto što je, naravno, značilo da su ostali uzvanici došli vidjeti što se događa. Skliznula sam s kreveta još uvijek gola i sakrila se pod njega. Tu sam ostala do dolaska policije", ispričala je.

Nije uspio s prvom, pa je pozvao drugu

"Otišla sam na spoj na slijepo s poznanikom u pub, a on je ubrzo predložio da se vratimo kod njega na pizzu. Moram naglasiti da sam znala da mi se taj čovjek ne sviđa. Seks mi je doslovno bio zadnja stvar na pameti", započela je tridesetdvogodišnja Chloe.

Iako joj se ta ideja iz prva činila manje vjerojatnom, ubrzo su krenuli u akciju.

"Dobro se ljubio, no od tada je sve krenulo nizbrdo. Najbolji način da ga opišem je 'neuredan'. Osim toga, bijelo vino učinilo je svoje pa mu se nije mogao podići. Gledajte, događa se, ali sam zbog ovoga na neki način došla k sebi i počela se spremati za odlazak kući", rekla je.

Dok je bila u WC-u čula je zvono na njegovim vratima, izašla je iz kupaonice i vidjela ga kako pritiska zujalicu, puštajući nekoga u svoju zgradu.

"Naravno, pitala sam tko je to. 'Samo prijateljica', odgovorio je, 'bila je u noćnom izlasku.' Upitala sam ga: 'Jesi li se seksao s ovom prijateljicom?’, na što je on posramljeno kimnuo. Samo nekoliko trenutaka nakon što se zamalo poseksao sa mnom, dok sam još bila u njegovu stanu k sebi je pozvao drugu osobu. Stajala sam, nesposobna sasvim shvatiti što se događa, dok je on mrmljao isprike. Tada mi se javila želja da budem što dalje od ovog jadnika i krenula sam prema vratima", ispričala je.

Na rastanku mu je poručila da ga treba biti sram, a njegov drugi 'plijen' nije srela pri izlasku iz zgrade.

"Sada se tome mogu smijati, ali trebalo je neko vrijeme da shvatim da nisam ja ta koja se trebala osjećati posramljeno i pomalo prljavo nakon incidenta", zaključila je.

Veliki tatica

"Upoznala sam tipa koji mi se jako svidio. Bila sam poprilično pijana od bijelog vina, pa sam previdjela jezivi nadimak kojim su ga njegovi prijatelji zvali - 'veliki tata'. S njim sam otišla natrag u svoj stan", pričala je May.

U stanju u kojemu je bila, odlučila je ne inzistirati na korištenju kondoma jer je pila kontracepcijske pilule.

"Zatim je, usred seksa, počeo s nekim prljavim razgovorom koji mi se doista svidio sve dok se nije pretvorio u izjave poput 'želiš li da ti budem tatica, zar ne? Stavit ću dijete u tebe'. To je ozbiljno uništilo raspoloženje, pa su stvari završile nesretno", rekla je.

Toliko mali da ga nije niti osjetila...

"Bio je poluprofesionalni boksač s pomalo zločestim izgledom, definitivno mi je bio slaba točka. Tako smo završili kod mene i od tamo je sve krenulo nizbrdo", rekla je Caitlin.

Navela je da je pogrešno pretpostavila da će biti dobar u krevetu. Sve je počelo s ljubljenjem, koje je bilo suhoparno, a oni nisu bili usklađeni jedno s drugim.

"Otišli smo se poseksati i on je bio gore, bila je totalna tišina i pitala sam se zašto još nismo počeli. Izgledao je kao da gura, ali pet sekundi kasnije zagunđao je i otkotrljao se s mene", ispričala je.

Istaknula je da mu je penis bio toliko malen da nije osjetila da ulazi, a njegova izdržljivost je bila nepostojeća, pa je odmah svršio.

"'Je li ti to bilo dobro?’, upitao je. ‘Ne baš’, odgovorila sam. Ne smetaju mi muškarci s manjim penisima, zapravo jedno od najboljih seksualnih iskustava u mom životu bilo je s tipom čiji je ponos bio manji od prosjeka - ali barem nauči kako zadovoljiti ženu", zaključila je.

