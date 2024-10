Stručnjaci savjetuju: Pospremanje spavaće sobe može oživjeti vaš libido

Stručnjaci kažu da, ako vam seksualni život nije baš uzbudljiv, pokušajte pospremiti spavaću sobu.

"Studije pokazuju da nered smanjuje libido. Neuredan i neorganiziran prostor može uzrokovati stres, a to nije dobro za naš seksualni život", objasnila je seksualna edukatorica Portia Brown za The Guardian.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock

"Možda se uhvatite u mislima poput: "Zašto još nisam pospremila tu robu?", umjesto da se usredotočite na užitak", dodala je.

Seksualni savjetnik Cam Fraser rekao je da spavaća soba treba biti uredna. Na taj način, vi i vaš partner možete se opustiti i biti intimni.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kako stvoriti svoju intimnu oazu?

Fraser predlaže da prije početka odnosa provedete pet minuta pospremajući.

"Ako imate prljavu odjeću na krevetu ili nešto što treba pospremiti, barem sve stavite u ormar, zatvorite vrata i namjestite krevet" — i ne unosite dugačke popise zadataka u krevet.

Stručnjaci su također otkrili još jedan, iznenađujući razlog zbog kojeg vaš seksualni život možda pati — previše maženja. Ako je jedna osoba stalno sklona maženju, a druga nije, to može dovesti do problema. Osoba koja nije sklona maženju može se početi osjećati preplavljeno. Ako vaš partner počne izbjegavati fizičku privrženost, uključujući seks, to može stvoriti osjećaj udaljenosti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Freepik

"Završe u začaranom krugu u kojem jedna osoba pokušava povećati razmak, dok druga pokušava smanjiti razmak", objasnila je seksualna terapeutkinja Natasha Silverman.

Da biste izbjegli udaljavanje partnera, pitajte ga: "Je li ovo u redu? Sviđa li ti se ovo?", prije nego što započnete maženje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ako primijetite da vaša želja za maženjem uzrokuje napetost, napravite korak unatrag i dopustite partneru da vam se približi.

"Način na koji iniciramo nježnost često je sličan načinu na koji iniciramo seks. Ako to uspijete kod maženja, možete promijeniti i način na koji se upuštate u seks", zaključila je Silverman.

POGLEDAJTE VIDEO: Ljudi su toliko online da imaju fobije i seksaju se sto puta manje: Detox postali offline klubovi i kampovi