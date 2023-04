41-godišnjakinja je odlučila potražiti savjet od psihijatrice za svoje ljubavno stanje: "Protratila sam 20 godina svog života na aferu s oženjenim muškarcem. U početku se naša veza vrtjela oko seksa, djelovao je tako iskusno i samouvjereno da ga se nisam mogla zasititi. Odrekla sam se svega da bih bila s njim - braka, djece, čak i karijere. Tijekom godina sam pokušavala otići nekoliko puta, ali nikad nisam mogla ostati dalje od njega."

Ljubav na poslu

"Ja imam 41 godinu, on 59 i upoznali smo se na poslu kad sam nakon završetka fakulteta počela raditi na puno radno vrijeme. Bio mi je šef i odmah smo se dogovorili. Bila sam slobodna i iako je on bio oženjen, rekao je da mu stvari kod kuće nisu sjajne. Nije prošlo dugo vremena do naše vruće afere. U tom sam trenutku bila odlučna izgraditi život za sebe. Nisam očekivala da će stvari među nama potrajati jer je bilo očito da obožava svoju djecu. Međutim, kako je vrijeme prolazilo, naša afera postajala sve intenzivnija, a moji osjećaji prema njemu su se produbljivali", objasnila je psihijatrici.

Dodala je i da joj nije davao lažnu nadu: "Nikada mi nije obećao da će ostaviti svoju ženu, ali mislila sam da će raskinuti brak ako ga natjeram da me voli. Previše sam ga voljela i pomisao da ću ga izgubiti, postala je preteška za podnijeti. Kada se vratim 20 godina unazad, konačno shvaćam da sam mu dala cijeli život i žrtvovala vlastitu budućnost. Odbila sam prilike za karijeru kako bih mogla ostati blizu njega, a kad su pravi muškarci pokazali interes za mene, nisam im dala vremena. Ne mogu si pomoći, a da se ne osjećam kao da sam bacila cijeli svoj život i sada se bojim da je prekasno."

Vrijeme za novi početak

Psihijatrica joj je na to odgovorila: "41 godina ne znači da je vaš život pri kraju. Sada počinjete shvaćati da ova veza nema budućnost. Da, trebalo vam je 20 godina da dođete do ove točke, ali ovo smatrajte početkom, a ne krajem. Izvući ćete mnogo lekcija iz ovog iskustva i sada ćete više nego ikad znati što želite od života."

"Sada je vrijeme da počnete živjeti život kakav želite. Ovaj čovjek je imao najbolje od oba svijeta, dok ste vi sve stavili na čekanje. Dugoročno gledano, bit ćete sretniji ako krenete dalje", savjetovala joj je, piše The Sun.