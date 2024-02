Asistentica s invaliditetom na Sveučilištu NYU, Nikita Ghodke, ispričala je za Metro kako joj samozadovoljavanje pomaže kod kronične boli.

"Ležeći u krevetu jednog kišnog poslijepodneva, prelazila sam prstima po tijelu i osjećala kako zadovoljstvo raste. Kako sam bila blizu orgazma, pritisnula sam jastuk koji sam stavila iza leđa i lagano zastenjala kada sam osjetila slatki osjećaj oslobađanja. U trenutku sam posegnula za vrećicom leda kako bi je stavila na svoju bolnu ruku i nisam se mogla prestati smijati. I to ne zato što sam upravo doživjela orgazam. U mojem bolnom tijelu sam osjećala olakšanje, bilo je opuštenije, a stres koji se gomilao cijelo jutro, sada je bio davna uspomena", rekla je Nikita Ghodke.

Zatim je za svoju naviku dodala: "Ovo je samo jedan slučaj u kojem sam koristila samozadovoljstvo kao način za ublažavanje boli, ali trebale su mi godine da dođem do ovog zaključka. Masturbacija je zdrava navika koju sam prihvatila, ali sam to radila u tajnosti."

Za Indijce je seks sramotan

Budući da dolazi iz indijske obitelji s konzervativnim ideologijama i strogim vjerskim uvjerenjima, o seksualnom zdravlju se rijetko govori otvoreno.

"Na seks se uvijek gledalo sa sramom. Čak je i tabu javno pričati o tome. Sjećam se da su svaki put kad smo kod kuće gledali filmove, moji roditelji uvijek premotavali nešto iole seksi, glasno primjećujući kako je sramota to pokazivati u javnosti. Učili su me da su seks i samozadovoljavanje sramotni i da se nikada ne smijem upuštati u to, ali i tada sam već uživala u masturbaciji. Počela sam koristiti glavu tuša i svidio mi se osjećaj", rekla je Nikita.

Otkrila je kada su počeli bolovi: "Kada sam imala 18 godina, još u lipnju 2016., uganula sam gležanj prilikom izlaska iz prepunog autobusa. Odmah sam osjetila bol i nateklo mi je. Tijekom sljedećih tjedana bolovi su postali nepodnošljivi. Tako je počelo dugo putovanje višestrukih posjeta bolnici, dok sam išla od liječnika, ortopeda i neurologa, do psihijatra i reumatologa. Oni su mi dijagnosticirali reumatoidni artritis. Odmah sam se uplašila. Čula sam za to stanje jer je moja baka desetljećima bolovala od toga. Morali smo bespomoćno gledati kako je njezina bol postajala sve gora i gora."

Reumatoidni artritis (RA), umjesto da se bori protiv virusa, imunološki sustav tijela počinje napadati vlastite zglobove. To se događa kod RA, kronične bolesti koja može uzrokovati bol, oticanje i ukočenost u zglobovima.

Foto: nikitaghodke.com Nikita Ghodke

Kod reumatoidnog artritisa pomaže masturbacija

"Dobila sam jake doze lijekova protiv bolova, ali su mi savjetovali da ih uzimam tek kad postane nepodnošljivo. Što se i dogodilo, često. Ponekad bih ispružila noge, a koljena ili leđa bi mi se refleksno savili. Nisam mogla koristiti prste ili držati tuš za masturbaciju. Jednostavno je previše boljelo. Ovo bi moglo zvučati kao mali problem, ali do tog trenutka, masturbacija je postala mnogo više od samog zadovoljstva. Bio je to način da se osjećam ugodno u svojoj koži, nešto u čemu sam uživala, i uvijek sam se nakon toga osjećala bolje", ispričala je Nika.

Nije znala kako potražiti pomoć: "Nikad nisam razgovarala s prijateljima o seksu i nitko od njih nije imao artritis, pa bi bilo besmisleno sada pokretati tu priču. Istraživala sam na Googleu, ali bezuspješno. Nije bilo savjeta o masturbaciji s artritisom. Tijekom sljedećih nekoliko tjedana bilježila sam koliko dugo sam masturbirala, koji položaji su mi bili najudobniji, doba dana i okruženje u kojem sam se nalazio. Polako sam smišljala načine kako bih i dalje uživala. Shvatila sam da držanje jedne noge na mekom jastuku znači da nema pritiska na koljenima, čak i ako sam se pomicala dok masturbiram. Također sam naučila praviti pauzu dok koristim ruke, kako bih svojim mišićima dala vremena da se opuste i da bol popusti – nešto što je imalo neočekivanu prednost kod mog užitka čineći moj orgazam intenzivnijim. Neću odustati od masturbacije."

Foto: nikitaghodke.com Nikita Ghodke

Ovo su dobrobiti masturbacije

Prema nekoliko studija, uočeno je da masturbacija ima mnoštvo dobrobiti. Dokazano jača imunološki sustav, smanjuje grčeve tijekom menstruacije, pomaže kod spavanja, ublažava glavobolju i smanjuje stres.

Za osobe s invaliditetom, koje nemaju uvijek energije za neke tehnike, masturbacija je izvrsna alternativa. Iako isprva može biti teška, neugodna, pa čak i zastrašujuća, pogotovo ako vam je nedavno dijagnosticiran artritis, s vremenom postaje bolje. Trebate eksperimentirati kako biste shvatili u čemu najviše pronalazite utjehu i zadovoljstvo.

"Prošlo je sedam godina od moje dijagnoze i sa sigurnošću mogu reći da sam imala koristi od ove brige o sebi. Kao osoba s invaliditetom, vjerujem da se o masturbaciji ne govori dovoljno. Ali budite strpljivi i upoznajte svoje tijelo. Osobe s invaliditetom mogu osjetiti zadovoljstvo, piše Metro.

Foto: nikitaghodke.com Nikita Ghodke

