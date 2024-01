Smatra se da veganska prehrana poboljšava zdravlje srca i pomaže da izgubite težinu. Međutim, novi eksperiment, temeljen na blizancima, otkrio je još jednu korist - ona može povećati vaš libido.

Istraživači sa sjedištem u Kaliforniji otkrili su da su žene koje su jele vegansku hranu tijekom osam tjedana, imale dvostruko veće šanse da će ih uzbuditi pornografija, u usporedbi s osobama koje nisu vegani.

Vegani imaju snažniji libido

Studija potvrđuje prethodna istraživanja u kojima su sudjelovali muškarci, a koja su otkrila da veganska prehrana smanjuje rizik od erektilne disfunkcije. Stručnjaci su ranije pretpostavili da većom konzumacijom biljaka, možete poboljšati protok krvi, što može poboljšati seksualnu funkciju.

Najnovija otkrića predstavljena su u novom dokumentarcu, "Ti si ono što jedeš". Serija se temelji na istraživanju koje prati 22 para blizanaca, gdje jedan primjenjuje vegansku prehranu osam tjedana, a drugi jede sve.

Svi sudionici su također ohrabreni da vježbaju više nego što to obično rade. Svatko je podvrgnut nizu testova tijekom intervencije, kako bi se otkrilo kako njihova prehrana utječe na njihovo zdravlje.

Pornografija više uzbuđuje vegane

Za eksperiment libida, stručnjaci na Sveučilištu Stanford tražili su od četiri žene da pogledaju različite snimke - uključujući i pornografske. Laboratorijska oprema je korištena dok su promatrali, kako bi izmjerili temperaturu njihovih genitalija - poznatog markera seksualnog uzbuđenja.

Sudionici su prvo gledali dokumentarni film o pticama, kako bi procijenili osnovna mjerenja. Zatim su izabrali pornografski. Ovo je provedeno i na početku i na kraju studije, kako bi se procijenio utjecaj prehrane. Na kraju eksperimenta, sve četiri žene bile su više nego dvostruko uzbuđene zbog pornografije, što ukazuje da samo vježbanje može potaknuti uzbuđenje. Međutim, vegani su imali još bolje rezultate, povećavši svoje uzbuđenje za više od 300 posto.

Prethodne studije koje su uključivale ankete, otkrile su da ljudi koji se hrane veganskom prehranom prijavljuju veći libido i zadovoljavajući seksualni život.

Iako im nije jasno zašto do toga dolazi, stručnjaci su ranije sugerirali da bi to moglo biti zbog pozitivnih efekata hranjivih tvari u povrću na krvne žile, što poboljšava protok krvi do genitalija, prenosi Daily Mail.

