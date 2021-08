Buduća mladenka Taylor-Rae Hamilton (29) tvrdi da nju i 20 godina starijeg zaručnika nepoznati ljudi zaustavljaju na ulici i žele se s njima fotografirati jer on izgleda kao da joj je djed, piše Mirror.

No, oni namjerno u javnosti izmjenjuju nježnosti i pokazuju ljubav. Ona je uspješna poslovna žena, a njen zaručnik John Falconer vlasnik je tvrtke.

Hejteri na društvenim mrežama svakodnevno im šalju ružne komentare i Taylor-Rae nazivaju sponzorušom. Kada izađu zajedno, ljudi redovito zure u njih i došaptavaju se, a neki od njih tražili su i da se fotografiraju s njima.

Zaruke nakon sedam mjeseci veze

Unatoč optužbama da se udaje samo zbog novca, Taylor-Rae iz Sjeverne Irske tvrdi da je konačno pronašla svog princa i naglašava kako joj je smeta što je John iste dobi kao i njezina majka.

Upoznali su se na Tinderu i nakon samo sedam mjeseci veze su se zaručili. Planiraju vjenčanje u kolovozu iduće godine.

Taylor-Rae želi primjerom svoje veze normalizirati parove s velikom razlikom u godinama te potiče ljude da čine ono što ih usrećuje, bez obzira na mišljenje drugih.

"Ljudi misle da je razlika od 20 godina kontroverzna, no za nas je to normalno. Neki ljudi na društvenim mrežama komentiraju da sam sponzoruša ili da sam u usporedbi s njim dijete. Na internetu ljudi imaju dojam da se mogu sakriti iza ekrana i pisati što god požele. To je jako tužno. Kad smo vani u javnosti, ljudi bulje u nas i došaptavaju se, čak nas i fotografiraju. Također, ja sam sitne građe. Visoka sam nešto više od metar i pol, dok je John visok 1,80 metara. Zato uz njega izgledam još mlađe", izjavila je Taylor-Rae za Mirror.

John se ne obazire na reakcije prolaznika

Uvjerena je kako prolaznici uglavnom misle da su otac i kći.

"Pored njega izgledam poput djevojčice, no držimo se za ruke i nosim svoj zaručnički prsten. Kada vidim da nas ljudi gledaju ili fotografiraju, još ga čvršće zagrlim i kažem mu da me poljubi. Uvijek sam glamurozna, nosim velike naočale i torbe, dok John najčešće hoda u kratkim hlačama i natikačama. Ljudi osuđuju i svašta pretpostavljaju. John se na to smije i pita se zar zaista misle da bi se uvrijedio ako ga pitaju je li mi otac ili djed. Njega to ne vrijeđa. Dapače, kaže im da je on mene zaveo", dodala je.

Par se upoznao na Tinderu. Razmijenili su nekoliko poruka, a potom je Taylor-Rae nazvala Johna i razgovarali su gotovo tri sata. Unatoč razlici u godinama, 29-godišnjakinja je znala da je 20 godina stariji biznismen "onaj pravi" odmah nakon zajedničkog putovanja u New York.

"Između nas je puno kemije, naš smisao za humor je isti i imamo slične ambicije. Oboje smo ljubazni i darežljivi ljudi", zaključila je.