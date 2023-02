Dvadesetogodišnji muškarac se našao u jednoj vrlo neugodnoj situaciji. Jedan dan je slučajno upao u kupaonici sestri dok se tuširala i vidio ju golu. Taj prizor ga je skamenio pa je odlučio potražiti savjet psihijatrice.

Uzbuđuje ga sestrino golo tijelo

Psihijatrici je napisao: "Otkad sam slučajno ušao u kupaonicu i vidio svoju sestru pod tušem, ne mogu prestati misliti na nju. Slika njenog nagog tijela mi je ostala u mislima, čak sam je počeo zamišljati i kad se samozadovoljavam."

"Ja imam 20 godina, a moja sestra 22 godine. Oboje još uvijek živimo kod kuće. Ona ne zna da sam je vidio jer je imala zatvorene oči. Nikad nisam razmišljao o svojoj sestri na seksualni način i znam da je to pogrešno, ali budući da se sve ovo dogodilo, ponekad pomislim da flertuje sa mnom. Neki dan me jako zagrlila, a ja sam je morao odgurnuti jer me to uzbudilo. Ne znam što da radim. Trebam li joj reći kako se osjećam, u slučaju da ona osjeća isto", pitao ju je.

'To je protuzakonito'

Psihijatrica mu je odgovorila: "Vidjeti golo tijelo može izazvati neprikladne osjećaje, pogotovo ako nemate previše iskustva sa suprotnim spolom, ali do seksualnog odnosa s vašom sestrom ne može doći. To je incest i protuzakonito je."

"Nemojte joj reći kako se osjećate. Vjerojatno bi bila užasnuta i to bi moglo uništiti vašu cijelu obitelj. Ako ti osjećaji ne nestanu prirodno, razmislite o savjetovanju", savjetovala mu je, piše The Sun.