Mama jednog djeteta (24), koja objavljuje na TikToku pod imenom @coolladybugmom, udana je za 54-godišnjeg muškarca i objasnila je da je jako sretna u braku s njim, piše The Sun.

Ona inače često na TikToku priča o svojoj vezi i negativnim pretpostavkama koje ljudi iznose. U jednom videu koji je objavila na spomenutoj društvenoj mreži odgovorila je na tri pitanja na temu "izazovi parova s velikom razlikom u godinama".

Prvo pitanje je bilo: "Jesi li ti sponzoruša?", na što je ona odgovorila: "Uhhh. Ne više".

Drugo pitanje je bilo: "Jesi li ti naručena mladenka?", a ona je rekla: "Dovraga, ne."

Treće pitanje je bilo: "Kolika je razlika u godinama?", kazala je: "30 godina i super mi je to."

Influencerica se također osvrnula na pretpostavku da je u toj vezi zbog neke traume iz prošlosti.

"Mnogi vole pretpostaviti da, budući da je velika razlika u godinama među nama, da smo (i on i ja na svoj način) traumatizirani ili zlostavljani ili zanemarivani pa smo zato zajedno. Meni to zvuči kao projekcija. Ali ozbiljno, trebalo bi više naglašavati dobre strane takve veze. Odgojila me majka koja je bila puna ljubavi, kao i dva oca, a pohađala sam i neke stvarno dobre škole. S tim sjajnim roditeljima došla je mudrost o tome kako dobro odabrati partnera. Želiš nekoga s kim možeš graditi život, nekoga s kim možeš imati djecu, nekoga s kim možeš umrijeti. Sve je to skupa ludo. Djevojke koje znam i koje su vezi poput moje su izuzetno inteligentne i uspješne. Zašto? Zato što naše partnere temeljimo na kompatibilnosti i razgovaramo o svemu", zaključila je.