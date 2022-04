Britney Spears rekla je obožavateljima da ima "najbolji seks ikad" - u dobi od 40 godina i dok je trudna s trećim djetetom.

Nakon što je oslobođena skrbništva ima dijete sa 28-godišnjim zaručnikom Samom Asgharijem, a na društvenim mrežama svečano je objavila "Seks je sjajan kad si trudna."

Logika, a svakako društvena percepcija oblikovana filmovima sugeriraju da su dvadesete godine u kojima uživamo u najboljem seksu u životu. Tijelo je u naponu snage, a odgovornosti je manje, no čini se da su za vrhunski seks ključne ipak neki drugi faktori jer istraživanja pokazuju da se seks s godinama zapravo poboljšava.

Jedna studija koju je naručila aplikacija za kontracepciju ¬Natural Cycles pokazala je da se žene osjećaju seksualno privlačnije i imaju bolje orgazme od 36. godine nadalje.

No to je prosjek, a čitatelji(ce) Suna podijelili su kada je njima bilo najsladostrasnije razdoblje života

'Konačno sam se osjećala seksualno oslobođenom u svojim 60-ima'

Seksologinja Stella Ralfini (74) iz Londona, u vezi je i smatra da je seks od sredine šezdesetih bolji no ikada prije. “Bila sam zgodna u svojim mlađim godinama i moje tijelo je bilo najbolje, ali rijetko sam se otpuštala kočnice u seksu jer sam bila previše zauzeta uvlačenjem trbuha ili glumljenjem orgazma Trebalo mi je puno vremena da izrastem, imam hrabrosti da si ugodim pred ljubavnikom i budem iskrena u vezi s onim što me napalilo. U ovom trenutku svog života toliko sam seksualno oslobođena. Volim sve što se tiče seksa i vođenja ljubavi i ne mogu manje mariti za mlohave ruke i ostale klonule dijelove. Želim ugoditi svom muškarcu, ali ne na račun toga da ne dobijem svoj dio zadovoljstva.

Zbog operacija kuka više ne mogu uživati u mnogim ranije omiljenim seksualnim položajima, ali sam pronašla zamjene koje odgovaraju nama u zlatnoj dobi.

Uz netaknutu maštu, nikad mi ne nedostaje ideja za poticanje intimnosti i erotike - nije jabuka dnevno koja drži doktora podalje, to je svakodnevni orgazam.“, zaključuje.

'50-e; u 40-ima sam tek shvatila što želim'

Književnica Samantha Brick, 51, udana je za Pascala (61), stolara. Žive u Monpazieru u Francuskoj. Ona kaže:

“Baš kao što je moja imenjakinja Samantha Jones učinila tijekom originalnog serijala Seks i grad, sretna sam što mogu reći da mi je seks najbolji u pedesetima.

Seks u dvadesetima svodio se na 'hoće li svjetla biti upaljena ili ugašena' U tridesetima sam bila opsjednuta nadutošću trbuha prije menstruacije. Sada sam mudrija i skrenula sam fokus s njegovih potreba. Tek u četrdesetima shvatila sam da ako se ja dobro zabavljam, velika je vjerojatnost da je i mužu sjajno.

Što za mene čini odličan seks? Komunikacija i još komunikacije. Nađem vremena da odem rano u krevete. Imam blage svjetiljke omotane oko greda, meko osvjetljenje i ulje za masažu sa strane kreveta. Volim pravi ambijent koji me uvodi u raspoloženje. Pomaže mi da iskreno i otvoreno govorim o onome što mi se sviđa.

Danas imam samopouzdanja kako bi sve to objasnila. Postoje neke sjajne aplikacije za seks dizajnirane od strane žena koje daju ideje o seksu, položajima i kako razgovarati o stvarima koje uzbuđuju, a koje ne.

U mojim pedesetima više ne postoje samo jedne te iste seks igračke - raspon pomagala na tržištu je nevjerojatan. U sretnom sam braku 14 godina i više sam nego sretna što mogu reći što točno volim u spavaćoj sobi. Znam da su orgazmi najbolji ako sam na vrhu. Predigra je presudna. Ipak, više sam nego zadovoljna s brzinskim jutarnjim seksom prije nego što mi život stane na put. Možda je najveća stvar koju sam naučio da stvarno odličan seks nije samo penetracija - i definitivno nije mučenje oko toga da li se on dobro zabavlja. Fokusiram se na svoje zadovoljstvo, a ostalo slijedi.“ zaključuje.

'Ništa nije ni blizu aferi u mojim 30-ima'

Jez Webb, 55, kaže da mu je najbolji seks bio u ranim tridesetima, sa ženom koja je imala aferu. Spisatelj iz Portsmoutha, koji je samac 18 mjeseci, kaže da ni s jednom drugom poslije nje nije tako kliknuo.

“Imao sam 30 godina i bio sam u vezi godinu i pol kada je počela afera sa ženom koju sam upoznao kroz svoj posao u to vrijeme kao sportski trener. Bila je u nesretnom braku i iako nisam htio započeti aferu, kliknuli smo. Između nas je bila seksualna kemija od početka i šest mjeseci kasnije imali smo seks. Prvi put, muž joj bio na poslu i pozvala me k sebi. Od tada smo se seksali kad god smo mogli, obično kod nje kad joj je muž bio vani. Seks je bio fantastičan - oboje smo znali što želimo u spavaćoj sobi, a ja sam bio u godinama u kojima sam uživao u udovoljavanju ženi. Bio sam iskusniji nego u svojim ranim dvadesetima i nije samo adrenalin bio dobar osjećaj – zaljubio sam se i u ovu ženu. Seks u mojim dvadesetima bio je sebičniji i bio je kvantitet u odnosu na kvalitetu. S ovom ženom seks je bio značajniji.

Nakon šest mjeseci prekinuo sam vezu u kojoj sam bio - nije saznala za aferu - jer sam znao da je ono što radim pogrešno.

Žena s kojom sam imao aferu završila je stvari nakon dvije godine i ja sam bio shrvan. Dok smo mi dijelili uzbuđenje i strast, suprug joj je dao stabilnost a ona nije htjela odustati od toga. Najduža veza koju sam imao od tada je šest mjeseci - ali nitko nije kao ona. Na kraju uspoređujem kako sam se osjećao u tridesetima s onim što osjećam sada, za što znam da me koči od susreta s nekim tko me može usrećiti. Optimist sam i nadam se da ću na kraju pronaći ženu zbog koje se osjećam isto.

Moje hedonističke 20-te bile su ispunjene bezbrižnim seksom

Rachel Foster, 48, administratorica iz Lancashirea, najviše je uživala u seksu kad je imala dvadesetak godina. Ona kaže: “Bila sam vitka, mlada i bezbrižna. Osjećala sam se seksi na nesvjesni način, u vrijeme prije društvenih mreža. Birala sam divlje odjevne kombinacije, miješajući blistave disko majice s izlizanim traperom i jarkocrveni ruž za usne. Devedesete su bile vremena za zabavu u seksualnom smislu.

Osjećala sam se živo i seksi. Nestale su adolescentske akne i pubertet tinejdžerskih godina. Bila sam sitna i srnećih očiju, a muškarci su mi padali pred noge.

Postojao je osjećaj 'samo jednom se živi' i tako smo maksimalno iskoristili hedonizam. Žene su postale jače i osnaženije i počele su odlučivati.

Zaljubila sam se u muškarca koji je bio brižniji i osjetljiviji od tradicionalnog alfa mužjaka. Naučio me više od misionarskog položaja. Sve se radilo o predigri i erogenim zonama. Nisam ni znala što je orgazam dok ga nisam upoznala - tada sam imala toliko orgazama da sam izgubila broj. I dan-danas sam mu zahvalna, inače ga možda nikad ne bih doživjela.

Sada me brine trbuh, linije i bore. Da ne spominjemo emocionalnu traumu menopauze. Čak i ako vam se muškarci upucavaju, u glavi imate neugodan osjećaj da ste kvačica na njihovoj listi - starija žena. Imala sam nesmotrenu aferu u s četrdesetima koja me je podsjetilo na moje divne dvadesete, ali u cjelini brinem se da kad stigneš u kasne tridesete muškarci se boje da tražiš bračnog partnera i da jednim okom gledaš na svoj sat . Internet izlasci također čine romansu jednokratnom - možete prijeći prstom "sljedeće" i prijeći na sljedeću. Samo bih se volio vratiti u devedesete.”