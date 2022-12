Tako je jedan muškarac odlučio pokrenuti raspravu na Redditu o prostitutkama: "Kako gledate na muškarce u dvadesetima koji idu na prostitutke? Što biste mislili o nekome tko kao relativno mlad muškarac ide na prostitutke zato što ne može drugačije naći partnericu? Je li vam to ok ili gledate na to kao izrabljivanje prostitutke? Žene, biste li bile s takvim likom?"

Testiranje prije svega

Jedan Splićanin mu je odgovorio: "Ovisi koliko para imaju i viđaju li se s kojom curom koju ne plaćaju. Ako imaš veliku plaću, tipa 15.000 kuna i samac si, boli te briga, počasti se ako te veseli, ali brate, testiraj se redovito, obavi sve pretrage prije nego spavaš s nekom običnom curom. Iako, osobno mi je mrvicu bez veze, da ne kažem jadno. Pa možeš valjda naći neku ženu i ovako. Ako si se pomirio da si neka, što djeca kažu 'beta', da ne možeš privući žene i da nećeš raditi na sebi i da je to najbolje što možeš, onda sretno rođo. Ako nemaš novca, onda si luzer, obični klošar. Čuo sam priče o IT-evcima koji se seksaju s poznatim ženskama, brate, ako misliš da se ta bolje seksa od neke anonimne studentice s Malog Lošinja, pornjava ti je isprala mozak."

Nisu za to

Mnogi nisu podržavali muškarce koji imaju seksualne odnose s prostitutkama: "Platiti 100 eura za 3 minute zadovoljstva? Duže bi mi ćevapi trajali u ustima."

"Gledam ih kao debile. Ne, nije mi ok i ne bi bila s takvom osobom", poručila mu je jedna žena, a javila se i druga s istim stavom: "Kao na gnjide i izvor zaraze, kao na šljam društva koji je toliko očajan da ne drži do sebe i svoje časti ni najmanje, kao na životinju koja ne može kontrolirati svoje nagone, kao na trulog jadnika kojem je jedino bitno u životu je li se seksao ili ne, i koliko te da se može pohvaliti frendovima i nepoznatim likovima s Reddita i identificirati se time. Takva osoba je toliko mentalno slaba i nema muda ni 2% da se potrudi oko prave žene. Takvom ne bih dala ni priliku da priča sa mnom."

Treća žena iz Jastrebarskog je dodala: "Jako negativno gledam na takve muškarce, kao i na većinu koja ide na 'kur...'."

Nije im to sporno

Javili su mu se i drugi koji ne vide nikakav problem u tome: "Osobno nisam nikad išao, ali ne osuđujem ni najmanje. Znam kako je to kad si izrazito neprivlačan ženama i kad te nijedna neće, a potrebe se trebaju nekako zadovoljiti. To je najobičnija razmjena novca za uslugu, ne vidim tu ništa sporno. Oni s komentarima 'pa samo nađi curu' neka odu u skokovima."

"Bolje i to nego masturbirati doma ili zabrijati na incel fore", poručio je jedan, a drugi se nadovezao: "Zar nije da samo inceli završe na prostitutkama jer ne mogu drugačije dobiti seks."

Jedna cura je rekla: "Bila bi s takvim likom ako znam da nije zaražen. Ne vidim ništa loše u tome, prostitutka radi svoj posao, bolje da je nju platio nego neku curu iskoristio."

"Ako je slobodan i ne vara nikoga, koga briga? Njegov je život, neka radi što hoće", dodao je jedan muškarac.

I drugi ne mogu naći curu za seks

I drugi su u istom problemu i ne mogu naći curu za seks: "Ja sam jedan od tih relativno mladih muškaraca koji ne mogu naći partnericu na drugi način. Dosta sam o tome razmišljao, ali za sada nisam nikada bio iz razno raznih razloga. Nimalo ne osuđujem one koji su u mojoj poziciji, a idu, nije to nikakvo izrabljivanje nego najobičnija zamjena usluge za novac. Ne mislim da su to neki luzeri, ljudi imaju potrebu koju nekako moraju zadovoljiti, a s obzirom na to da su muškarci podvrgnuti prilično brutalnoj seksualnoj selekciji, postoji veliki broj nas koji to ne mogu napraviti “standardnim” putem. U potpunosti podržavam legalizaciju i destigmatizaciju prostitucije i ostalih načina da se neprivlačni muškarci nose s usamljenošću poput seksualnih lutaka, itd. Jako je važno da odvojimo to koliko je netko privlačan preferiranom spolu od njihove vrijednosti kao osobe. Naravno, tu pričamo kada obje strane sudjeluju dobrovoljno."

"Imam 25 godina i djevac sam, ako ne nađem ništa za poseksati do 30. godine, platit ću si prostitutku", napisao je jedan djevac, a na to mu je drugi odgovorio: "Daj, platim ti ja sutra."

Hrvati često spavaju s prostitutkama

Neki muškarci su na Redditu napisali da idu više puta godišnje.

"Bio sam dva puta i nije nešto. Imam 23 godine i dobio sam neku lovu pa sam se kao išao počastiti. Nije nešto i mislim da neću nikad više ponoviti. Za te pare bolje odi van, nađi neku kamenjarku, plati joj par pića i odvedi doma. Bit će ti bolje nego ovo sigurno", poručio mu je jedan koji je koristio te usluge.

Jedan Dalmatinac koji je bio s prostitutkama je napisao: "Samo je dobro to ne širiti okolo. Imao sam lud period gdje sam dosta novca trošio na speed i prostitutke. U obitelji me gledaju kao ozbiljnog, a imao sam najdegeneričnije poroke. Nije mi niti malo žao tih potrošenih para. Bolje to nego vrtjeti boce u klubovima."