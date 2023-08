48-godišnjaku supruga uskraćuje seks jer prolazi kroz menopauzu, ali on ne može živjeti bez seksualnih odnosa pa je posrnuo.

O svemu je odlučio popričati sa savjetnicom za muško-ženske odnose: "One noći kada mi je žena rekla da ju privlači drugi muškarac na poslu, imali smo nevjerojatan seks. Bila je vani na piću sa svojim kolegicama i bila je jako uzbuđena kad je stigla kući. Zabrinuo sam se kada mi je rekla za tog tipa, ali sam ga ubrzo zaboravio jer je bila tako koketna. Problem je što me, osim te jedne noći, jedva dotakla deset godina."

Ovisan o svinganju

Savjetnici je objasnio svoju situaciju: "Ja sam muškarac od 48 godina, moja žena ima 53 godine i nisam spreman za život bez seksa. Ali ona nije zainteresirana da me usreći, zbog čega se osjećam odbačeno i, naravno, frustrirano. Da bih zadovoljio svoje potrebe, koristim pornografiju, i to mnogo, čak je gledam i kad mi je žena kod kuće. Nju nije briga i priznajem da sam s godinama postao ovisan. Ipak, mislio sam da je to bolje nego biti nevjeran. Onda je moj prijatelj spomenuo lokalni klub koji ima svingerske večeri i nisam to mogao zaboraviti."

"Tako sam jedne večeri rekao ženi da idem na pivo i umjesto toga sam posjetio svingerski klub. Ono što sam pronašao bio je raj za muškarce poput mene - žene spremne zadovoljiti svakog muškarca seksom, bez ikakvih obaveza. Dugo se nisam osjećao tako oslobođeno. Sada redovito idem na te posebne večeri i pornografija me manje privlači. Želim svoju ženu cijelo vrijeme, ali ona se ne želi seksati. Znam da prolazi kroz menopauzu i pokušao sam joj pružiti podršku, ali ona odbija bilo kakvu pomoć", rekao je savjetnici.

Opasnost od spolno prenosivih bolesti

Savjetnica mu je odgovorila: "Ovakvo ponašanje vas može dovesti u opasnost da dobijete spolno prenosive bolesti, stoga prestanite odmah. Vaša ovisnost dolazi od samih pornografskih stranica, a ne od vaše seksualne frustracije. Online pornografija je osmišljena kako bi privukla gledatelje. Uništili ste samopouzdanje svoje žene tražeći seksualno olakšanje na internetu."

"Recite joj da ćete prestati s pornografijom i pronađite stručnu podršku koja vam može pomoći s ovisnošću o pornografiji i seksu. Menopauza može utjecati na ženin libido, ali ako joj kažete da je volite, kuhate za nju ili je možda okupate u kadi, to može znatno doprinijeti njenom osjećaju želje", savjetovala mu je, piše The Sun.

