Ne morate biti najbolji prijatelji sa svojtom, ali barem morate pronaći način kako ih tolerirati i slagati se s njima, s obzirom na to da su dio paketa koji dolazi s vašom boljom polovicom.

No, jedna svekrva prozvana je "užasnom osobom" nakon što je svojoj budućoj snahi priredila incident za pamćenje. Naime, gospođa je na sinovo vjenčanje odlučila nositi vjenčanicu, tvrdeći kako je "dala više od polovice novca za vjenčanje".

Uzrujana buduća mladenka podijelila je svoju bizarnu prepisku sa svekrvom na društvenim mrežama, a tisuće komentatora ne vjeruju što su pročitali.

"Dakle, trenutno nemam riječi. Zaručnik mi je rekao da je njegova majka odabrala haljinu za naše vjenčanje i da mi ju želi pokazati. Vjenčanje je zakazano za studeni 2022. i još uvijek nisam počela tražiti vjenčanicu. Nemam pojma što mi je činiti. Još uvijek nisam rekla zaručniku jer je on mamin sin i ne želim izazvati dramu. Što da kažem? Pomozite mi. Molit ću se svake večeri da mi pošalje poruku: 'Zezala sam se', ali nažalost ova žena je samo nezamislivo zla i dvolična", napisala je buduća mladenka na Facebooku uz screenshotove prepiske.

Pristojnost ne pali

Kada ju je snaha pitala može li joj pokazati haljinu, svekrva je odgovorila: “Već si ju vidjela. Zar ti nisam pokazala svoj vjenčani fotoalbum prošli vikend?”

Buduća mladenka pokušala je s pristojnim pristupom, no jednostavno nije upalio.

“Žao mi je, ne želim biti nepristojna, ali planiraš nositi vjenčanicu na naše vjenčanje? Možemo ti pomoći pronaći sličnu koja odgovara našim planiranim bojama", poručila je svekrvi.

“Ne igraj ove igrice sa mnom, dr*ljo. Moj sin se ženi i platila sam više od pola vjenčanja. Nosit ću koju god je*enu haljinu poželim, a ako ti se to ne sviđa, sretno tvojoj obitelji jer Bog zna da su presiromašni da plate vjenčanje. Nemoj se usuditi uništiti mi ovaj trenutak. Znaš da se moja ostala djeca neće vjenčati dok sam živa i da je ovo jedino vjenčanje moje djece na kojem ću biti prisutna", odgovorila je.

Svekrvine poruke

Nakon sinovog uplitanja postala je još oštrija

Buduća mladenka sve je rekla zaručniku koji nije mogao vjerovati kako se njegova majka ponaša prema snahi iza njegovih leđa.

Kada ju je sin prozvao, svekrva se ponovno okomila na mladenku i pitala ju kako se usudila tužakati ju. “Bili smo tako milostivi i primili te u svoju obitelj, a ovako nam vraćaš? Blatiš našu obitelj na Facebooku? Trebala bi se sramiti, kako si me mogla tako posramiti? Napokon imaš moj blagoslov, da ostaviš mog sina na miru, kuč*o", napisala je u idućoj poruci.

Svekrvine poruke

Mladenka je i dalje ostala dostojanstvena i pribrana.

“Sue, ovo je potpuno nepotrebno. Jednostavno sam te tražila da poštuješ naše želje i čak sam ti ponudila kupnju druge haljine koja je primjerenija vjenčanju. Tvoja haljina je divna, ali jednostavno nije u redu nositi bijelo na tuđe vjenčanje, a kamoli vjenčanicu. Žao mi je što se ovako osjećaš, ali molim te, razmisli kako tvoje ponašanje utječe na Marka i naš dan”, stoji u posljednjoj poruci.

'Neka nosi vjenčanicu, svi će joj se smijati'

Korisnici Facebooka nisu mogli vjerovati da jedna majka može biti tako sebična, a dio njih smatra kako je zapravo dobra ideja da nosi vjenčanicu.

"Iskoristi to u svoju korist. Svi će znati koliko želi pozornost. Izgledala bi jadno i pomalo nestabilno, ako se mene pita. Ili zatraži od svih gošći da se pojave u vjenčanicama. To će uništiti njene planove da bude u centru pozornosti", "Neka nosi vjenčanicu. Svi će pričati o njoj i dobro će nasmijati goste", "Zamisli samo kakva će biti nakon vjenčanja. Ja to ne bih trpjela", "Kakva bi majka to učinila? Upropastit će sinovo vjenčanje", samo su neki od komentara.