Linda Andrade supruga je bogatog meksičkog poduzetnika Rickyja Andradea koju na Instagramu prati 164 milijuna ljudi, a nedavno je objavila video u kojem objašnjava svojim pratiteljicama kako privući pažnju bogataša.

"Trošite mnogo više novca nego što je potrebno, ponašajte se kao da ste najljepše u prostoriji čak i ako vjerojatno niste i ponašajte se glupo. Mozak? Kome on treba?" poručila je influencerica.

Komentari ispod ove objave otišli su u dvama smjerovima. Dok je jedna skupina žena sve shvatila kao dobru zafrkanciju, drugu su ove kontroverzne izjave prilično razjarile.

"Ja bih radije bila neovisna", "Tvoj sadržaj je smeće, ljudi ovo definitivno ne bi trebali gledati", "Obožavam tvoj smisao za humor", "Istina je sve što govori", samo su neki od komentara ispod Lindine objave.

S mužem ju spojio posao

Atraktivna influencerica često na Instagramu pokazuje kako izgleda život supruge milijunaša. Nedavno je otkrila da mjesečno troši više od 5000 dolara na izgled i njegu. Mnogi su je zbog toga kritizirali da je rasipna.

Njezin današnji suprug Ricky Andrade imao je samo 21 godinu kada je napustio svoj posao i posvetio se marketingu. Brzo je naučio nove vještine i do 23. godine zaradio prvi milijun. Vlasnik je Market Masters Academyja, gdje obučava ambiciozne poduzetnike kako bi im pomogao u napredovanju u karijeri.

Posao ga je spojio s Lindom. Brzo su se zbližili i vjenčali. Linda je također poduzetničkog duha. Pokrenula je brend ženske mode i šminke Luxe By Linda. Danas vodi lječilište u Kaliforniji, Flip Your Look. Oboje na temelju svojih tvrtki zarađuju milijune.