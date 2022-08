2. Povećajte dozu vitamina svom muškarcu: Što je on zdraviji, ona je sretnija. Ako osjetite da gubite strpljenje još više kad vaš partner oboli od gripe, niste jedini. Studija objavljena u časopisu The Journal of Marriage and Family otkrila je da su žene prijavile veću razinu sukoba u braku kada su im muževi bili bolesni. (Čudno, obrnuto nije bilo točno.) Stoga održavajte stvari u domu skladnima čuvajući njegovo zdravlje.