Koliko god im davali "hintove", koliko god "baš slučajno" naletimo na svoju omiljenu knjigu koju još nemamo u kućnoj biblioteci, koliko god stalno na telefon pričamo o toj novoj predstavi u gradu, ispod božićnog drvca ponovno će nas dočekati - iznenađenje.

Sigurno se svima barem jednom dogodilo da su završili s novim privjescima za ključeve, a cijelo su vrijeme govorili o novoj ogrlici.

Dok mi, s jedne strane, pretpostavljamo kako su šalica i nove božićne čarape znak da naša voljela osoba baš i nema toliko ukusa za poklone, stručnjakinja za veze, Tina Wilson, tvrdi drugačije. Ona, naime, tvrdi kako svaki božićni poklon ima neko značenje te da vam može otkriti puno o tome u kojoj je fazi vaša veza, a nije baš u idealnoj ako ste jutros pod božićnim drvcem pronašli seksi donje rublje.

Poklon-paket

O čemu god da se radilo, ovo nije dobar znak. Tina tvdi kako ovaj poklon govori: "Kasno sam obavljao božićni shopping, uspaničio sam se i kupio sam ti ovo". Tim gore ako se u tom poklonu nalaze proizvodi koje niste vidjeli nikada u životu ili ako se u njemu nalaze proizvodi na kojima piše "protiv starenja" ili "protiv celulita".

No, ako poklon sadrži parfem koji volite i losion poslije kupanja, onda je u redu. Takav poklon govori da obraća pažnju na to što volite i što koristite te da želi da u danu svakako odvojite nekoliko minuta više za stvari koje su vam bitne i zbog kojih ćete se osjećati bolje.

Donje rublje

Osim što donje rublje kao poklon može biti iznimno neugodno, pogotovo ako mu se ne pogodi veličina, ili boja ili uzorak, donje rublje kao poklon je jedan veliki "NE". Jedna velika "crvena zastava", kako kaže Tina.

Ako je donje rublje jedini poklon, a ne jedan od poklona - to znači da partner više misli na sebe i svoj uživak, nego na vas.

"On će svakako biti jedini koji će gledati u vas i uživati u pogledu", objašnjava.

Ovaj je poklon još jedno veće "NE" u slučaju da seksi donje rublje ne nosite i inače. Onda je to definitivno poklon samo za njega.

Biljka

"Biljka je super. To je nešto o čemu se moraš brinuti i zalijevati ju pa će trajati godinama, kao i naša veza", pomislit ćete. No, moramo vas razočarati. Biljka definitivno jest nešto oko čega se morate brinuti i zalijevati ju pa će trajati godinama - kao što to radi i vaša tetka, a upravo je to ono kako vas on gleda.

Stručnjakinja za veze, Tina, otkrila je kako biljka i nije preromantičan poklon te da on zapravo govori da vas ne doživljava onako kako bi trebao u ovoj fazi vaše veze.

Mjesečni paketi

Danas se na mjesečnoj bazi možete pretplatiti gotovo na sve - šminku, čokolade, svijeće, određene delikatese i tako u nedogled. Iako vam se možda na prvu čini da će ovaj odlomak završiti slično kao onaj vezan uz poklon pakete, možete odahnuti.

Mjesečni paket kao poklon ispod bora je, sudeći prema Tini, jako dobar znak.

"Dok je kupovao ovu pretplatu, vjerojatno je razmišljao o svim tim trenucima u narednih mjesec dana kada ćete primiti poklon koji će vas obradovati, što svakako znači da ćete ga gledati u svom životu još barem mjesec dana", objašnjava.

Ako je riječ o mjesečnoj pretplati na cvijeće - mi mu dajemo plus, a vi razmislite o udaji.

Nakit

Nakit kao poklon je pravi test koliko se dobro poznajete. To što vam voljena osoba poklanja nakit znači da želi da ga uvijek nosite uz sebe, da želi da ste mu blizu. No, ako vam kupi naušnice, a vi uopće nemate izbušene uši, tu se već možete upitati.

Ogrtač

Ako je donje rublje loš znak u procesu napredovanja vaše veze, onda je ogrtač odličan! "Kako to, kako to" - pitate se? Dok donje rublje, s jedne strane, govori kako vaš partner želi uživati u vama, dok se vi patite i dok vas sve stišće ili reže, ogrtač je znak da vaš partner želi da se osjećate opušteno i da želi da vam je udobno.

Darovna kartica

Darovna kartica je dvosjekli mač. Ili možda i ne mora biti? Dakle - Tina tvrdi da se pod hitno morate riješiti svog partnera ako vam je kupio darovnu karticu u trgovini u kojoj inače ne kupujete - NIKAD. No, s druge strane, ako vam je kupio darovnu karticu iz trgovine u kojoj stalno kupujete to može značiti ili da ne želi pogriješiti s veličinom i odabirom ili da nije imao vremena niti volje kopati po odjeći i stajati u redu. Kako god bilo - Tina ističe kako je ovo dobar znak. Ako Tina tako kaže, tko smo mi da sudimo?

Dan u spa centru

Dan u spa centru kao poklon može značiti dvije stvari - da puno radite i da ste jako umorni pa nemate vremena za sebe, kamoli za njega. Ili da ste isto to, uz malo više "zanovijetanja i kvocanja". Tina opet dolazi u pomoć i tvrdi kako ovaj poklon znači da mu je jako stalo do vaših potreba te da želi da se opustite na najbolji mogući način. Tako da - Tina pobjeđuje.

Stara je poslovica da se "poklonjenom konju ne gleda u zube", ali kada je vaša veza u pitanju, ne možete zatvarati oči na doslovno očite stvari. Svaki poklon ima skrivenu poruku, a vi zatvarajte oči ako želite, no to vam nikako ne bismo preporučili - a s tim bi se definitivno složila i Tina.