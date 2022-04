Jesu li vaše potrebe zadovoljene u vašoj vezi ili vam nedostaje nešto jako važno?

Optička iluzija tvrdi da otkriva točno ono za čime žudite od strane partnera i to na temelju prve stvari koju primijetite na slici.

Pa što ste uočili?

1. Lice muškarca

Imate potrebu biti shvaćeni.

Ako ste uočili veliku sliku muškarčevog lica, to bi moglo značiti da želite da vas drugi cijene i poštuju. Prema Mind’s Journalu, možete čitati druge ljude i otkriti samo određenu stranu svoje osobnosti, kako biste pomogli drugima poput vas.

Mind's Journal piše: „Ova jedinstvena vještina može biti iznimno korisna. Međutim, to ne znači da ste lažni ili varalica. To jednostavno znači da ste oprezni u pogledu toga kako se predstavljate ljudima i kako vas oni percipiraju. Ljudi koji vide lice muškarca mogu biti tajanstveni jer vas nitko uistinu ne poznaje u potpunosti, stoga biste trebali dati partnerima priliku da u potpunosti razumiju vašu dubinu."

2. Osoba u kaputu

Morate se osjećati prihvaćeno.

Na desnoj strani slike je muškarac u kaputu, a ako je to prvo što ste vidjeli, to bi moglo biti zbog “duboko ukorijenjene tuge u srcu”. Imate jasno razumijevanje stvarnosti života, uključujući i to kako je ravnoteža između sreće i tuge ključna za smisleno postojanje.

“U vezi trebate potpuno prihvaćanje od svog romantičnog partnera. Trebate nekoga tko može cijeniti vaše duboko razumijevanje života i smrti i vidjeti pravu ljepotu u vašoj tužnoj osobnosti. Možda ste imali bivše partnere koji nisu mogli razumijeti vašu osobnost te su vas htjeli promijeniti", piše Mind's Journal.

3. Beba na stolu

Morate se osjećati njegovano.

Ako ste prvo uočili bebu na stolu, to govori da se osjećate bespomoćno u svojim romantičnim vezama i u životu. Iako se znate brinuti o sebi i kako preuzeti odgovornost, jednostavno osjećate da bi stvari mogle poći po zlu u bilo kojem trenutku. Može se raditi o tome da se osjećate tjeskobno, da ste pod stresom te često nalazite utjehu u čestom plakanju.

Potreban vam je partner pun ljubavi i brige koji će razumijeti vaše emocionalne potrebe te će učiniti sve da se osjećate zaštićeno u životu.

4. Čarobnjak koji čita knjige

Morate biti duhovno povezani.

U središtu slike je čarobnjak koji nosi visoki šiljasti šešir, a ako ste to odmah uočili, to bi moglo ukazivati ​​na jaku radoznalost za život. To bi također moglo pokazati da ste duhovna osoba i da vas zanima postoji li i sljedeći život.

Potreban vam je odnos koji ispunjava vaše duhovne potrebe, čak i ako ne dijelite istu religiju ili uvjerenja. Privlače vas umovi koji su znatiželjni o svemiru i životu.

5. Dva pratitelja u bijeloj odjeći

Potreban vam je izazov.

Ako ste vidjeli dvojicu pratitelja u bijelom, to bi moglo pokazati da ste tvrdoglava osoba koja voli kontrolirati život. Osjećate da bi vam drugi trebali vjerovati i raditi stvari na svoj način kako bi svima bilo lakše.

“Vi ste vjerojatno najpametnija osoba u bilo kojoj situaciji i znate kako bi stvari trebale ići. Potreban vam je partner koji će vas izazvati u romantičnoj vezi. Trebate da vaš partner bude uz vas, da vam vjeruje i podržava vas. Međutim, također želite da vam se partner suprotstavi, iznese svoje stavove i izazove vas kada vjeruje da niste u pravu. Trebali biste se kloniti pokorne osobe jer vam je potreban netko tko vas može prozvati, ali i podržati vašu vezu", piše TheSun.