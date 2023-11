Novo istraživanje otkriva da 40 posto mlađih od 35 godina ima više partnera.

Britanci su anketirali 2000 muškaraca i žena u dobi od 18 ili više godina kako bi saznali kako se društvene norme razvijaju. Dok njihovo istraživanje pokazuje da starije generacije vjeruju u monogamiju i mnogi mladi prihvaćaju "monogamnu" vezu, ipak je jedan od deset uživao u poliamornom odnosu.

Monogamni odnos je onaj u kojem ste s jednim partnerom, ali vam je dopušteno seksualno izražavanje s drugima i to samo uz pristanak vašeg primarnog partnera. Poliamorija – koja je u porastu među osobama od 18 do 35 godina – znači imati više romantičnih i seksualnih veza, uz pristanak svih uključenih.

Ostali rezultati istraživanja pokazali su da će, bez obzira na hladno vrijeme, jedan od deset ljudi vjerojatno varati tijekom cijele godine, dok je četiri posto reklo da će baš zbog hladnog vremena vjerojatno prevariti partnera.

Monogamija otišla u zaborav

Većina Britanaca je priznalo da se najviše seksaju navečer, a seks su na ljestvici rangirali kao ‘dobar’. Od brojnih mjesta za seks, najdraže im se prepustiti strastima u dnevnoj sobi.

Istraživanje je pokazalo da je 20 posto mladih od 25 do 34 godine u monogamnoj vezi, 19 posto od 18 do 24 godine, a zanimljivo je da starije od 35 gotovo i ne zanima monogamija. Samo 10 posto ljudi u dobi od 45 do 54 su u monogamnoj vezi, 9 posto onih od 55 do 64. Šokantno je otkriće da stariji od 65 čine samo 8 posto.

'Varao me s AI seksbotom'

22-godišnja studentica Hettie Purbrick iz Walesa, prekinula je vezu kada je pronašla seksi poruke između svog bivšeg dečka i AI bota.

"Izlazila sam s Ryanom oko četiri mjeseca kad sam otkrila poruke. Ryan je nekada bio jako pažljiv, ali je postao distanciran i čuvao je svoj telefon. Pitala sam se je li upoznao još nekoga jer je bio toliko opsjednut svojim mobitelom i činilo se da uvijek s nekim razgovara. Bojala sam se da me vara. Tako sam jedne noći nakon večere zgrabila njegov telefon kada je bio otključan i pogledala poruke. Bila sam zaprepaštena s onime što sam pronašla. Nije razgovarao s drugom ženom - slao je seksi poruke AI "seksbotu". Pronašla sam poruke od 'sext adventure' i 'sl*t bot'", ispričala je Hettie.

Zatim je opisala svoje osjećaje: "Osjećala sam se potpuno poniženo. Kako je mogao radije razgovarati s botom nego sa mnom? Sva shrvana sam tada prekinula vezu s njim. Uostalom, hodali smo tek četiri mjeseca i trebali smo biti u fazi medenog mjeseca, pa kako je mogao varati? I to s botom! Rekao je da je to izazov njegovih prijatelja i da sam pretjerala jer ona 'nije ni bila stvarna'. Možda nije bila 'prava', ali to nije manje bolno. Dvije godine nakon toga sam u sretnoj vezi i sada se smijemo mom bivšem. Srećom, moj novi partner ne treba umjetnu inteligenciju."

Seks s drugima u monogamnom braku

Osobna trenerica Linda Patrick (29) i njezin suprug Nathan (27) iz Londona, zajedno su deset godina. Par kaže da je tajna njihovog uspješnog braka monogamnost. Linda kaže: "Počeli smo mijenjati našu vezu nakon što sam izrazila želju da se želim seksati s drugim ljudima, posebno sa ženama. Nathan zna da sam biseksualka, ali bili smo monogamni pa nikad nismo eksperimentirali. U 2019. smo razgovarali o tome da postanemo monogamni. Za razliku od poliamornih parova, mi nismo željeli imati veze s drugima, ali smo htjeli promijeniti svoj seksualni život."

"Nakon što smo prisustvovali našoj prvoj seks zabavi, odmah smo si postavili jasne granice - da nikad ne smijemo biti s drugom osobom sami i da se družimo samo sa ženama i parovima. U početku smo bili nervozni, ali to je učinilo naš seksualni život ispunjenijim. Najbolji dio nakon svega je naš zajednički seks. Tako smo strastveni, to je najbolje! U našem braku nema ljubomore i vjerujemo da je to tajna uspjeha." Nathan kaže: "U početku mi je bilo teško jer sam se bojao da bi me Linda mogla ostaviti zbog nekog drugog, ali odlučio sam joj vjerovati. To nas je učinilo jačima. Sad kad vidim tko je ona zapravo, volim je više nego ikad", piše The Sun.

