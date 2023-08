Danas se na otvorene veze gleda mnogo drugačije nego prije deset godina. To je način da se ne vežete previše za nekoga, ako niste sigurni da je to prava osoba za vas. Ne postoji nužno posebna definicija otvorene veze, a ponekad će odgovor na to pitanje ovisiti o tome koga pitate, piše Mondo.rs.

Da ste to pitanje postavili jednom Srbinu koji je otkrio što radi s djevojkom na poznatoj stranici za iskustva, vjerojatno se više nikada ne biste usudili postaviti isto pitanje.

"Cura mi dopusti da joj nekad mijenjam uloške, toliko otvoren odnos imamo", napisao je, a onda je uslijedila lavina komentara.

"Odvratno i apsolutno nepotrebno", "Ja nikada nisam išla ni u WC pred dečkom i odvratna mi je ta praksa da parovi idu jedni pred drugima u WC. Mislim da se toliko možemo odvojiti i u privatnosti obaviti nuždu", "Bože oprosti, ovo još nisam čula", "Zašto bi mi netko mijenjao uloške?!", "Ovo mogu opravdati samo ako je djevojka nepokretna, ima ozljedu ili bilo kakav prijelom", pisali su ljudi.

Devet gadnih navika ljudi koji su u vezi

Istraživanja pokazuju da se nakon nekoliko godina veze većina ljudi uz partnera osjeća toliko opušteno da prakticira neke prilično gadne navike koje su drugim ljudima neshvatljive.

Evo devet navika partnera u dugogodišnjim vezama koje je MTV proglasio jezivima: