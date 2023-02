Nakon preljuba svatko ima pravo odlučiti kako želi nastaviti svoj život, neki odu od te osobe i započnu novi život, a drugi ipak oproste i ostanu s partnerom. Tako se jedan Srbin obratio korisnicima Reddita s pitanjem o preljubu supruge: "Saznate da vas žena vara, što radite u tom trenutku? Imate sve dokaze da vas vara, kako ćete postupiti?"

Završe sa psihičkim problemima

Jedan muškarac mu je opisao bratovu situaciju: "Nisam oženjen i nisam se našao u takvoj situaciji, ali moj brat je i reći ću ti što je on napravio i što nikako ne bih preporučio nikome. Nikako ne treba šutjeti i praštati, tko jednom to napravi, napravit će ponovno. Sudbina je nekako htjela da saznaš (bez očiglednosti da ona zna da ti znaš) i to bi ti trebalo biti dovoljan znak da se skloniš od nekoga. Inače, da završim, brat je saznao preko njenog telefona koji mu je ona dala na pet sekundi kako bi vidio neke slike i stizale su poruke u tom trenutku. Da skratim, on je to njoj rekao, priznala mu je i on je to krio od svih ostalih zbog njenog ugleda i čega god. To je nešto što mu godinama nije dalo mira jer je malo reći da je bio dobar muž i da je život podredio njoj. Na kraju ga je sve to potpuno promijenilo. Postao je drugi čovjek dok se nije razveo (mi to nismo znali) i tek nakon godinu, dvije nam je rekao kada je već bilo očigledno da nije normalna količina bijesa i nervoze koju ima u sebi jer je počeo uništavati ljude oko sebe jer ga ne razumiju. Čovjek je sebe doveo do situacije da nije imao nikoga koliko je bio težak i nepodnošljiv za običan razgovor, bio je sa svima u svađi u jednom razdoblju. Moje mišljenje je da je žena zeznula stvar time što više nikad nećeš moći biti 100% siguran u nju, samo ćeš sebi unijeti nervozu i paranoju. Lako je reći 'razvedi se', ali samo je na tebi kakav život želiš živjeti. Nadam se da mirno spavaš koliko je moguće i da će se ona raspasti malo kada shvati da znaš. Isto tako bih se nadao da ćeš se ti raspasti pred njom ako bi ona saznala da je varaš. Glavu gore, jednostavno neki ljudi nam sami pokažu da nisu vrijedni. Ne mogu to reći jer ne znam ni nju ni tebe, ali da je izgubila na vrijednosti, definitivno je."

"Prvo riješiš sam sa sobom želiš li razvod ili bi možda iz nekog razloga oprostio to i nastavio dalje. Ako se odlučiš za drugu opciju, znaj da nećeš imati mira, izludjet ćeš sebe polako, ali sigurno, sumnjat ćeš u sve što ona radi i priča. Ako se odlučiš za prvu opciju, središ sve kao što je netko rekao, imovinu, račune, dokumente i ostale stvari, u tajnosti. Kad dođe vrijeme, odvedeš je na večeru i kažeš joj sve što imaš, da je njoj ostalo samo da potpiše papire za razvod. Zahvališ se, platiš račun i samo odeš kao najveći gospodin. Ne znam je li kod vas vrijedi ono da odvjetnik ne može zastupati nju ako si ti prethodno bio kod njega na konzultacijama ili što već, ako je tako i kod nas onda kao bonus razgovaraš sa svima malo boljim odvjetnicima u gradu", poručio mu je drugi.

Treba tiho napustiti suprugu

Neki su mu savjetovali da ju napusti: "Skupi sve svoje stvari koje imaš i idi. Ako imate zajednički račun, prebaci svoju polovicu na sebe, prvo riješi sve bitne dokumente, stavi ih negdje na sigurno. Onda odvjetniku priloži dokaze, prebaci se kod obitelji ili negdje dalje i čekaj razvod. Poanta je da ne smije znati da znaš jer može nastati kaos. Za to vrijeme sredi svoj život i imovinu, da imaš neku sigurnost kad dođe taj trenutak." Na to se nadovezao drugi: "Ne bi trebao izlaziti iz svog stana. Zašto bi se on selio ako već ona njega vara", a ovaj mu je odgovorio: "Zbog sebe, ne zbog nje, da se skloni od nje i bude među prijateljima dok se taj dio ne riješi."

"Poseksaš se zadnji put s njom, daš joj 10 eura i pitaš kad ima termin sutra. Zatim ju otjeraš u tri lijepe", poručio mu je jedan Srbin.

Nastavili bi živjeti s njom

Neki su rekli da bi u takvoj situaciji nastavili živjeti sa ženom: "Pravim se da ništa ne znam dok potajno za to vrijeme gradim najpovoljniji život za nastavak. Nikakva osveta, nikakvi razgovori, pružio bih ruku za sve lijepe trenutke, za predivnu djevojčicu i idemo vidjeti kako da ti i ja više ne dijelimo isti krevet i da nam kćerka izraste sa što više ljubavi u normalnu i zdravu osobu."

Tko jednom prevari, opet će

"Vidio sam curu s drugim tipom i onda me molila da se pomirimo, rekla je da nije ništa imala s njim, ja joj oprostim, a ona me poslije par dana šutne pa se pomirimo, da bi nakon mjesec dana ona mene opet šutnula. Onda me poslije 10-tak dana opet jurila, ali nisam htio ništa više imati s njom. Poruka je da je boli briga za tebe, šutiraj to odmah da ne bi ispao rogonja ponovno. Tko te voli i cijeni, nema šanse da te vara, pogotovo kad imate i dijete, boleština teška", ispričao mu je svoju priču jedan.

Velika većina se složila da tko jednom prevari, opet će to napraviti: Ništa, pozdraviš se s njom i odeš svojim putem. Nema tu ništa od svađe, ni od razgovora ni od dogovora, ništa. Jednom prevaren, uvijek prevaren, vrijeme je da produžiš prijatelju."

"Ja sam ostavio svoju ženu kad sam saznao da joj se na poslu udvara neki majmun i kupuje joj poklone, a ona je šutjela o tome. Kad bih je odvezao na posao i navečer došao po nju, nikad ne bi iznijela cvijeće i parfeme koje je dobivala već je krila ondje gdje joj radna odjeća stoji. Radila je u uglednoj slastičarnici. To mi je bio dovoljan znak da kažem da je kraj, iako smo dvije godine bili u braku bez djece. Slučajno sam saznao jednu večer dok sam je čekao u autu da se presvuče. Njezina kolegica je izašla prije nje, a koju slučajno znam od prije jer je iz istog kraja gdje sam odrastao, ona mi je prišla i rekla 'samo da znaš tvoja draga….' Kad je moja žena izašla i sjela u auto, šutjela je, a kad sam je pitao ima li mi što za reći, ona je bila uporna da nema ništa. To je pobudilo sumnju da je ozbiljna situacija jer da je bezazleno ona bi sama rekla 'evo, neko cvijeće ili poklon od nekog dosadnjakovića', ne bi krila od mene. Za deset minuta sam joj rekao da izađe iz auta i ode kod svoje majke ili gdje već želi, nije mogla vjerovati što ju je snašlo. Samo da kažem još ovo da sam je volio više nego sebe i bilo koga jer će vjerojatno netko pomisliti kako to nije bio ozbiljan brak, ali ja sam jednostavno takav, čim doživim takvu izdaju od nekoga koga toliko volim, to odmah siječem u korijenu, ma koliko meni teško bilo", objasnio je jedan.