1. Pročitajte ga: Ako je vaš partner drastično promijenio način na koji se ponaša u vašoj blizini, to je znak da nešto nije u redu. Iako u nekim slučajevima to može biti posljedica svakodnevnog stresa, ako se nastavi tako ponašati, tretirajte to kao crvenu zastavicu upozorenja. Chris objašnjava: "Svi mi imamo stvari kroz koje prolazimo u životu, a koje nam mogu odvući pažnju i učiniti nas 'hladnima' prema ljudima koje volimo, ne samo u vezama, već i u drugim stvarima, međutim, ako se čini da su hladniji prema vama i da je tako već neko vrijeme, to bi mogao biti znak da su emocionalno rastreseni i da se ne osjećaju isto kao prije."