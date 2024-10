Žene priznale zašto su nevjerne, ovih šest razloga izut će vas iz cipela: 'Nisam glupa...'

"Niti me vidi, niti čuje. Ja sam dio namještaja: nešto za što on pretpostavlja da će uvijek biti tu. Mislim da me voli, ali to je nezadovoljavajuća vrsta ljubavi. Ne želim se samo osjećati voljeno, želim biti željena i voljena. Bila sam zrela za aferu i ne osjećam krivnju što sam uživala u njoj."