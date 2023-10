Iako terapeutima ponekad teško dođu do određenih priznanja svojih pacijenata, ipak priznaju da vole svoj posao pa je tako jedna žena rekla: "Prvi put sam počela raditi kao seksualni terapeut prije 15 godina. Toliko sam uživala u tom iskustvu - i strastveno želim pomagati ljudima koji imaju probleme u spavaćoj sobi."

Otkrila je osam iznenađujućih stvari koje je naučila ispitujući Britance o njihovom životu u spavaćoj sobi.

Seks mora biti 'prljav'

Covid je značajno utjecao na naše seksualne živote jer su se mnogi uplašili širenja bakterija tijekom seksa.

"Jedna moja klijentica, Jo (45) kontaktirala me nakon što je pandemija izazvala njezinu mizofobiju. Ne bi dotakla svog partnera dok ne očisti svaki dio sebe. Jo ga je čak prisilila da koristi antibakterijsku vodicu za ispiranje usta prije poljupca. Njezin partner se toliko zasitio da je prestao započinjati seks - i na kraju ju je prevario. Pomogla sam Jo da prevlada strah od mikroba pomoću terapije koju je imala kao razgovor 'jedan na jedan'. Oprostila je svom partneru, obnovila vezu i sada imaju najbolji seks u životu. Čak je otkrila da voli miris partnerovih pazuha", ispričala je terapeutkinja.

Ima više starijih djevaca nego što mislite

Sve više mladih želi pričekati sa seksom. Između 2009. i 2018. udio adolescenata koji su izjavili da nisu bili seksualno aktivni - porastao je s 29 na 44 posto.

"Sam (27) mi se obratila jer nikad nije imala romantičnu vezu. Žudjela je za intimnošću i vršnjaci su je zadirkivali. Saznala sam da je godinama izbjegavala masturbaciju zbog jakih vjerskih uvjerenja svojih roditelja. Hipnozom sam joj pomogla da se oslobodi srama zbog intimnosti i počela je istraživati samozadovoljavanje. Vrlo brzo nakon toga dobila je i svog prvog partnera. Sada nadoknađuju izgubljeno vrijeme dok ona otkriva radost seksa", rekla je terapeutkinja.

Preljub ne mora biti kraj veze

Komentirala je i preljub: "Za mnoge muškarce s kojima sam radila, najveći uzrok nevjere je nestanak intimnosti. Za žene je to nedostatak emocionalne povezanosti. Sarah i Tom, u srednjim tridesetima, bili su zajedno pet godina kad su me posjetili. Tom je priznao da je varao nakon što ga je partnerica otkrila. S druge strane, izbezumljena Sarah je spavala s nekim drugim nakon što je saznala za njegovu nevjeru. Ovo zvuči nepomirljivo, ali ponovno su izgradili svoje povjerenje otvorenom komunikacijom. Odlučili su da njihov seksualni život neće nestati pa se sada trude začiniti seks s drugim stvarima."

Ne možete nekoga prisiliti da želi seks

Libido se mijenja tijekom života iz različitih razloga.

"50-godišnji klijent Rory mi je rekao da želi da njegova supruga Fiona bude hipnotizirana kako bi se više htjela seksati. Morala sam mu reći da to tako ne funkcionira. Čak i da može tako funkcionirati, bilo bi potpuno neetično. Ispostavilo se da se zbog menopauze borila s niskim libidom te se nije osjećala privlačno. Seks je zbog toga nestao. No, komunikacija ih je dovela na pravi put, a Rory joj se zahvalio cvijećem i darovima."

Neki svoju seksualnost otkriju kasnije

"Par Jen i Tom, koji su u ranim 30-ima, postali su dosadni jedno drugome. Odlučili su isprobati seks u troje, iako preporučujem klijentima da dobro razmisle jer to može dovesti do prekida veze. U noćnom klubu su upoznali ženu koja je pristala na trojac. Kad su stigli kući, postalo je očito da je biseksualni muškarac ženstvenog izgleda. Tom se isprva osjećao nesigurno, ali je ubrzo otkrio da uživa u tome što mu pruža zadovoljstvo. Nakon tog susreta, Tom se mučio sa svojom seksualnošću, ali nakon nekoliko susreta s različitim situacijama grupnog seksa, prihvatio je da je biseksualac. Par je i dalje u sretnoj vezi", ispričala je terapeutkinja.

Seksualne zabave mogu popraviti vezu

Pričala je i o promiskuitetu: "Zack je godinama uživao u promiskuitetnom stilu života. Njegova bolja polovica postala je Melanie, također ljubiteljica seksa bez obaveza. Započeli su monogamnu vezu te su se pokušavali uklopiti u 'kalup' koji društvo očekuje. Unatoč mnogo njihovog avanturističkog seksa, osjećali su se neispunjenima. Predložila sam im da posjete seks klub. Voljeli su intimnost i zabavu i to je bilo ključno da ponovno otkriju svoju strast. Sada nisu u monogamnoj vezi i jako su sretni."

Postoje neobični fetiši

Sekspertica je spomenula i neobične fetiše: "Bill me posjetio posramljen zbog svoje opsjednutosti ženama koje grizu nokte. Sam pogled na ženu koja gricka nokte bio je dovoljan da ga napali, a on je bio posramljen zbog toga što je to smatrao 'pogrešnim'. Ali uvjerila sam ga da se zbog fetišizma noktiju ne treba sramiti. Supruga ga je uhvatila kako potajno gleda videa grickanja noktiju. Priznao joj je svoj fetiš i sada mu njegova supruga pomaže da se prepusti, pretvarajući se da joj gricka nokte tijekom seksa."

Vježbom do orgazma

"Emma je slobodna djevojka u svojim kasnim 20-ima - i rekla mi je da nikad nije doživjela orgazam. Brinula se da nešto nije u redu s njezinim tijelom zbog te nesposobnosti, pokušala je i sa samozadovoljavanjem, što je nije napalilo. Bila je iz obitelji koja ju je naučila da su masturbacija i seks loši i prljavi. Ta su uvjerenja sprječavala njezin orgazam. Pomoću hipnoze — što je vođena meditacija u kojoj pozivam svog klijenta da generira seksualne osjećaje pomoću svoje mašte — pomogla sam joj da nauči postići orgazam koristeći samo svoj um. Sada joj prijatelji zavide što može doživjeti orgazam i bez fizičkog dodira", rekla je seksualna terapeutkinja, piše The Sun.

