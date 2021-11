Ako vam je prisjelo to što vam partner nikad ne pomaže oko kućanskih poslova, američka influencerica Bri Dietz možda ima rješenje za vas, koje će usput poboljšati vaš seksualni život.

Naime, Dietz je na Instagramu otkrila da se njezinom suprugu Bobbyju "posreći u spavaćoj sobi" kada odradi svoj dio kućanskih poslova, prenosi The Sun.

Iako su neke pratiteljice kritizirale njezinu metodu, odnosno njezin "nefeministički pristup", jedna studija pokazala je da se parovi koji dijele kućanske poslove više seksaju.

Znanstvenici sa Sveučilišta Cornell otkrili su da muškarci koji obavljaju više od trećine kućanskih poslova dobivaju puno više akcije ispod svježe opranih plahti, u usporedbi s parovima u kojima žene obavljaju 65 posto ili više kućanskih poslova.

"U idealnom svijetu obaveze oko kuće dijelili bismo popola. Ako trebate nagovarati supruga da tu i tamo usisa kuću, onda je igranje s kućanskim poslovima puno zabavnije. Svakako nije toliko štetno kao stalne svađe", istaknula je sekspertica Kate Taylor.

'Ništa od seksa dok se ne potrudi oko kuće'

Kozmetičarka Nicola Dentith prakticira upravo takvu metodu sa svojim partnerom Matthewom.

"Odgajanje četvero djece, posao s punim radnim vremenom i obavljanje kućanskih poslova nije lagano. No, u toj sam se situaciji našla kada sam se u ožujku uselila k Matthewu, s kojim sam započela vezu u rujnu 2019. Obavljala sam većinu toga. Trebao je ponuditi svoju pomoć, a ja sam trebala biti stroža s njime. Ogorčenost je rasla i postajala sam sve iscrpljenija. Još uvijek mi se sviđao, ali jedne noći kada sam bila bijesna, on se htio seksati i smjesta sam ga odbila. Rekla sam mu da ništa od toga dok se više ne potrudi oko kuće", ispričala je Britanka za The Sun.

Njezin partner mislio je da se šali i počeo ju je ignorirati, no ona nije odustajala. Napravila je popis poslova koje treba obaviti, poput usisavanja i kuhanja.

'Muškarci bi trebali više pomagati'

"Znala sam da će taj pristup upaliti. Jako je uporan i natjecateljski nastrojen da nije mogao odoljeti ideji o osvajanju zabave u spavaćoj sobi. Odlučili smo da će osoba koja obavi više kućanskih poslova moći odabrati gdje ćemo ići na spoj te će moći raditi što god želi. U međuvremenu smo povećali uloge i sada je nagrada odsjedanje u hotelu jednom mjesečno", otkrila je Nicola.

Dodala je da je kuća sada jako uredna te više nije tako iscrpljena.

"Svi koji kažu da je seks u zamjenu za obavljanje kućanskih poslova nešto pogrešno, vara se. Taj nam je aranžman eliminirao svađe u kućanstvu i dodao zabavan, kompetitivni element. Također, shvatio sam koliko je naporno Nicola radila. Muškarci bi zaista trebali više pomagati oko kuće. Znam da će mnogi reći da nas ne bi trebalo nagrađivati za to, ali oboje uživamo u seksu i svjesniji smo što nam izaziva stres, što je zaista jako važno", priznao je Matthew.