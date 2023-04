Stručnjakinja za spojeve upozorava na seks trend koji je zapravo veliki korak unatrag u spavaćoj sobi. Jana Hocking je rekla da se ljudima obećavaju čuda, ali u stvarnosti je prilično "neseksi".

U osnovi, svodi se na apstinenciju na neko vrijeme. Ljudi se navodno okreću celibatu kako bi razbistrili um i pronašli mir sa samim sobom. A kao dio te faze života ljudi čak zabranjuju masturbaciju.

Prema Jani, trend celibata potiče ideju da seks može imati veliki utjecaj na smislen život. To je zato što se tvrdi da može utjecati na prosudbu ljudi i spriječiti ljude u donošenju razumnih odluka.

Poništavaju sav napredak u seksualnosti

Pišući za news.com.au, Jana je rekla: "Ono što me najviše živcira u vezi s ovim trendom je to što je milijun koraka unatrag u smislu toga koliko daleko smo došli do seksualne pozitivnosti. Od prikazivanja muških dijelova na TV-u, otvorenog i iskrenog razgovora s prijateljima o tome što nas uzbuđuje, istraživanja novih načina naših veza, bilo da su to otvorene veze, pokušaj seksa u troje ili navođenje vašeg partnera do onoga što vam odgovara. Umjesto toga, sada nam se poručuje da ostavimo svu seksualnu radost i začepimo."

To nije samo pomoć nego samozavaravanje

Jana misli da je taj trend vrsta "seksualne negativnosti" za koju neki ljudi kažu da je potpuno promijenila njihove živote, te se obraćaju društvenim mrežama kako bi razgovarali o tome. Ali rekla je koja je svrha imati seksualnu energiju ako je ne možete dobro iskoristiti?

Iako neki ljudi tvrde da je odricanje od seksa oblik "samopomoći", Jana to zapravo više uspoređuje sa "samoizbjegavanjem".

"Jedini slučajevi kada nisam bila u stanju dozvati seksualni poriv je kad sam bila duboko umorna i na rubu izgaranja", dodala je. "Ako se ne osjećam barem mrvicu napaljeno, to je obično znak da moje zdravlje treba malo provjeriti. Nipošto nije znak da mentalno napredujem."

Kaže da može razumjeti ako su ljudi odlučili suzdržavati se od seksa neko vrijeme u slučaju da seks utječe na njihov svakodnevni život – budući da se to čini više kao "poštena odluka". Ali – umjesto da bježi od intimnih osjećaja – rekla je da bi umjesto toga možda bila dobra ideja krenuti na terapiju. Čineći to, Jana je rekla da ljudi imaju bolje šanse da se pozabave problemom umjesto da se jednostavno nadaju da će na kraju nestati.

Ako vam seks smeta, problem je puno dublji

U trenucima kada joj je potreban odmor, Jana je rekla da se osobno okreće stvarima kao što su meditacija i tjelovježba, jer joj pomažu da razmisli, a istovremeno može maksimalno iskoristiti svoju seksualnu stranu. Rekla je: "Zapravo, rekla bih da je moja najbolja mentalna bistrina došla nakon dobrog seksa.

"Posebno se sjećam kako sam prije nekoliko mjeseci otišala na posao apsolutno puna energije i fizički i mentalno jer sam imala najdivnije jutarnje 'buđenje'.

"Dakle, odbacimo ovu smiješnu ideju apstinencije i pokušajmo pronaći zdravu ravnotežu. Možda nije seks ono što trebate izbjegavati, samo seks s pogrešnim ljudima.", zaključuje.