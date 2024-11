Izlazi samo s bogatašima i ima jasan cilj: 'Ovo je moj tip frajera, a jedno me odbija'

Tilly, koja dijeli svoje romantične doživljaje na TikToku pod imenom @tillytalkz, otkrila je da izlazi samo s "bogatim dečkima" i da nikada ne bi izlazila s nekim tko je "švorc", ali je i istaknula da usprkos tome ne voli muškarce koji pričaju o novcu. Iako je to jedina stvar koju ona traži kod partnera. S tim vrlo specifičnim zahtjevima krenula je u misiju od 50 prvih spojeva.

Sebe naziva princezom, a u videu na TikToku ispričala je kako je uspjela dogovoriti spoj s "dečkom iz Essexa" nakon što je ciljala na muškarce iz Chigwella koji rade u građevinarstvu. Na njezinom profilu za spojeve stoji: "Ja sam princeza, želim ići u shopping". Tvrdi da joj takav pristup pali i ne odbija potencijalne partnere.

Kaže kako su građevinski radnici iz Essexa njezin "tip ljudi, oni su pravi dečki" i pojasnila je da je njezin pratilac "vlasnik građevinske tvrtke". Video zatim prikazuje nju u WC-u tijekom spoja, gdje kaže da kasni 25 minuta zbog dugog čekanja u podzemnoj željeznici, pa je morala uzeti taksi da bi stigla.

Duhovito je istaknula kako je "cijela poanta" izlaženja s nekim iz Essexa izbjegavanje izlaska u London. Nakon spoja je objavila da joj je na spoju bilo ''stvarno lijepo'', ali da ju je odbilo što je on neprestano pričao o novcu.

"Jedina stvar koju ne mogu podnijeti kod muškarca je kad stalno govori o novcu", kaže Tilly iako priznaje da je to jako licemjerno od nje. "Ako mi pokušavaš pričati takve stvari da me impresioniraš, to će zapravo učiniti suprotno i ja ću otrčati u drugom smjeru. Budi hladan, budi suptilan, budi skroman."

Pratioca je pohvalila da joj je platio taksi, te je taj potez nazvala kavalirskim, ali je navela kako je njegovo hvalisanje novcem bilo zaista ''neukusno''.

U komentarima ju je netko od pratitelja pitao ''zašto dečki s kojima izlaziš moraju imati novca? To definitivno nije način za naći sreću!" "Zašto bih hodala s nekim tko je švorc?'', odgovorila je Tilly koja spremno odbija sve komentare o tome keko se u novcu ne može pronaći sreća i ljubav.

