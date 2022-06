20-godišnjeg mladića iz Hrvatske previše muči sve vezano za seks pa je odlučio odgovore na svoja pitanja potražiti na Redditu.

Na forumu je napisao: "Da, znam da je Reddit pun djevaca, ali ostavimo sad to sa strane. U dvadesetima sam i nisam još imao seks, niti djevojku. Da, znam da je seks (navodno) precijenjen, ali kada nešto nisam iskusio, naravno da imam želju. Kada bih govorio koji su to razlozi - manjak samopouzdanja, traumatično djetinjstvo (problemi s roditeljima), anksioznost i neka blaža depra, financijski problemi. Također nisam neki lik koji izlazi (cijeli faks mi je obilježila korona), partija i pije, društvene mreže koristim minimalno (dakle ne šaljem poruke i slično). U životu sam bio na 1.5 spoju tako da sam i po tom pitanju neiskusan, a o dostupnosti pornjave da i ne pričam. Sad kad su se ti problemi koliko/toliko stišali, osjećam se kao neka škart osoba koja ne zna kako normalno živjeti i ostvari neku ljubavnu vezu. Seks je svuda oko mene, a ja kao da sam neki invalid pa ga ne mogu prakticirati. Možda imam neki slučaj straha od odrastanja? Što se tiče fizičkog izgleda rekao bih da izgledam sasvim ok, iako bih mogao poraditi na njemu (tipa izgubiti koju kilu). Ono što mene zanima sad od vas je, ima li ovdje djevaca u dvadesetima i kako se osjećate? A od ekipe koja je kasnije izgubila nevinost, kako ste se osjećali prije toga i kako je uopće došlo do prvog seksa? Što cure općenito misle za dečke koji im kažu da se još nisu seksali? Također me zanima kako ste se kao osoba promijenili nakon prvog seksa?"

Ima još djevaca

Javili su mu se mnogi Hrvati koji su još uvijek djevci: "Do negdje 22.-23. godine me baš bolio tuki, igrao sam igrice čitav dan, kompetitivno kantera, nisam uopće razmišljao o djevojkama, dostupnost pornjave koji si spomenuo baš potisne taj nagon, ali ono, skoro pa ga ubije. Sad pred možda godinu dana me nešto stislo, valjda sam napokon došao do neke razine zrelosti? Kompleksi? Nešto? Jednostavno nemam više onu bolikur... od prije. Tako da me malo prpaju kompleksi sad, a komunikacijske vještine su mi na razini vrtićkog djeteta."

"Imam (skoro) 23 i nevin sam. Tako ide i ona pjesma! Nije mi to sad neki VAU teret na leđima, ali da sam željan seksa i fizičkog/emotivnog povezivanja sa ženskom osobom, apsolutno jesam. Trenutno sam tog mentaliteta da, kad se poklopi osoba, mjesto i vrijeme, to će se dogoditi, ali na tome, naravno, moraš poraditi sam. Ja ti savjetujem da se posvetiš sebi, prije svega ostalog, a ostalo će doći samo po sebi. Nema veze što si u dvadesetima i što nisi imao djevojku ili seks. Doslovno nikakve. Nemoj da se opterećuješ time. Poradi na samopouzdanju, preispitaj svoje probleme i um, potraži pomoć, ako smatraš da ti je potrebna i samo polako. Tek si počeo život, a isto tako i ja. Sve najbolje", povjerio mu se jedan mladić.

Još se jedan djevac javio: "Socijalan sam, idem van, nisam ružan, imam dosta dobru financijsku situaciju i eto dosad nikad nisam jeb.. ili bio u vezi, zašto? Nemam pojma iskreno, nije da nisam pokušavao komunicirati sa ženskama, ali nikad me nije išlo."

"Nemam nikakav nagon, niti volju, ne osjećam se loše zbog toga i lijepo mi je biti u manjini. Živjela aseksualnost bogami", dodao je jedan Istrijan.

I ostali spavali tek u dvadesetima

Mnogi muškarci su mu priznali da su se kasno prvi put seksali: "Ja imam 20 i prvi put sam se neki dan sa svojom curom. Znala je da mi je prva, ali reakcija je bila pozitivna. Malo sam bio nespretan u svemu tome, ali generalno sam se dobro snašao i bilo nam je super. E sad, ono što sam naučio iz svega toga je da nije bitno vrijeme kada se prvi put, nego osoba. Iskreno mi nije žao što mi je ona prva jer je apsolutno posebna i sve i da prekinemo bit će posebna."

"Ja sam prvi puta spavao s curom kad sam imao nekih 23, promijenilo se nije apsolutno ništa", dodao je drugi.

Treći mu je komentirao: "Ja sam kasno iskusio prvi seks i bilo je baš debilno i nisam se osjećao ništa bolje. Nisam dobio samopouzdanje samo zato što više nisam djevac, iz ovog razloga ti ne bi preporučio prostitutku. Neće sad para poteza unutra van popraviti 10-tak godina niskog samopouzdanja. Curama nikad nemoj pričati da si djevac, samo reci da si neiskusan, tako i tako se neće primijetiti. Moj savjet ti je da ako misliš da loše izgledaš, poradiš na fizičkom izgledu (izgubiti koju kilu, nabiti koji mišić i poraditi na kardiju) i da nađeš curu s kojom ćeš se potencijalno više seksati. Nakon prvih par puta, kad uhvatiš sve konce, seks bude jako zabavan i definitivno nije precijenjen kad si s pravom osobom. Nije precijenjen, ali nekad nije vrijedan truda."

Otkrili da su gej

Jedan muškarac mu je priznao da je nakon seksa sa ženom shvatio da je gej: "Prije 8 godina. Imao sam jedva 16, seksao se s prijateljicom koja je bila zaljubljena u mene, a onda sam otkrio da sam gej. Eto tako mi je promijenio život."

Ovisnost o pornićima

"Mislim da ti najveći problem stvara pornjava, i sam sam ovisan o njoj pa me strah prilaziti ženskama. U svojih 21 godinu nisam normalno sa suprotnim spolom pričao od valjda osnovne škole (osim ako je na radnom mjestu tipa frizerka, prodavačica, itd., tada me nije strah pričati iz nekog razloga, ili kad sam pijan), a tad sam polagano postao ovisan. Bonus bodovi su mi nisko samopouzdanje i što mi izgled nije nešto. Jedino kad sam vježbao sam imao kakvo takvo samopouzdanje koje je palo kad sam prestao s vježbanjem", povjerio mu se ovisnik o pornićima.

Važnost seksa

Neki su mu rekli da izbjegava seks na jednu noć: "Seks samo da izgubiš nevinost je precijenjen. Nikako nemoj one night stand, bolje naći pravu žensku da tu bude i osjećaja. Sad mi je žao što sam izgubio od štrace koja mi se više nikad nije javila i naravno, nisam u vezi jer sam redditor."

Nije sve tako teško: "Zakomplicirao si najjednostavniju stvar na svijetu. Seks dolazi prirodno sam od sebe ako klikneš s nekime. Saberi se i to je to, sam sebi stvaraš paniku i seks nije precijenjen."