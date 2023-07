Poznata psihoterapeutkinja Esther Perel nudi intrigantnu perspektivu evolucije monogamije. U prošlosti se koncept vrtio oko doživotne predanosti jednoj osobi. Međutim, u današnjem društvu monogamija se transformirala u sekvencijalni model u kojem pojedinci traže jednog po jednog partnera. Na ovu promjenu utječe osjećaj da imamo pravo istraživati svoje želje.

Povijesno gledano, brak je prvenstveno bio praktičan dogovor lišen romantične ljubavi. Danas se to razvilo u zajednicu koja se temelji na emocionalnoj povezanostiu. Posljedično, nevjera predstavlja značajnu prijetnju našoj emocionalnoj sigurnosti u kontekstu modernih veza. Stoga slučajevi nevjere mogu imati razoran učinak, budući da potkopavaju temelje ljubavi kojoj težimo unutar naših predanih partnerstava.

Tko je naš savršen partner?

Naš romantični ideal je složen — obraćamo se jednoj osobi da ispuni široki spektar svih naših potreba. Prema Perelu, naš savršeni partner mora biti “moj najveći ljubavnik, moj najbolji prijatelj, najbolji roditelj, moja osoba od povjerenja, intelektualno ravnopravan, moj emocionalni suputnik, a ja sam to: ja sam izabran, ja sam neophodan, ja sam jedinstven , ja sam nezamjenjiva. Ja sam taj. A nevjera mi govori da nisam - razbija našu veliku ljubavnu ambiciju."

Kevin Hart je imao aferu dok je njegova žena, Eniko bila trudna. Njegova supruga vjeruje u drugu šansu i oprost te je rekla: "Dakle, sve dok se on lijepo ponaša, dobro smo."

Mnogi ljudi vjeruju da se afere događaju samo u propalim i nesretnim vezama, ali to ne može biti dalje od istine. Ljudi mogu osjećati da su pronašli ljubav svog života, a ipak nastaviti s aferom. Prema Perel, "kada nas privuče pogled druge osobe, a ne našeg partnera, to nije zato što želimo napustiti osobu s kojom smo, već zato što želimo napustiti istu osobu kakva smo i sami postali."

Robert Pattinson i Kristin Stewart bili su par 4 godine do 2013. i na kraju su prekinuli jer se šuškalo da je Stewart imala aferu s filmskim redateljem.

Diljem svijeta ljudi koji imaju afere često kažu: "Osjećam se živim." Smrtnost često živi u sjeni afere jer postavlja pitanja poput "Je li to to?" "Ima li još?" “Hoću li ovako živjeti još 20 godina?” "Hoću li ikada više osjetiti tu stvar?" Esther Perel vjeruje da bi ova pitanja mogla biti ona koja potiču ljude na ljubavne veze u pokušaju da se osjećaju življima i kao protuotrov za gubitak. Iako se mnogi ljudi osjećaju krivima jer su povrijedili partnera, često ne žale zbog same veze.

Beyoncé i Jay-Z prošli su kroz nevjeru, no uspjeli su je preživjeti i sada su sretniji nego ikada.

Neke veze prežive nevjeru

Nevjera i izdaja su dvije pilule koje je jako teško progutati, ali mnogi ljudi ih zapravo odluče uzeti. Odnosi nakon toga ne funkcioniraju uvijek, ali u mnogim prilikama dva partnera nađu način da poboljšaju svoju zajednicu i nastave još čvršće. Možda im nevjera pomaže otkriti negativne strane veze koje su ih emocionalno udaljile.

Terapeutkinja za odnose podijelila je ono što često govori parovima koji joj se obrate nakon afere: “Danas, na Zapadu, većina nas će imati 2 ili 3 veze ili braka. Neki od nas će to učiniti s istom osobom. Vaš prvi brak je gotov. Biste li htjeli stvoriti drugi, zajedno?"

Mnogi ljudi smatraju da je od pomoći i apsolutno potrebno potražiti stručno savjetovanje nakon nevjere u njihovoj vezi. U svom umu možda misle da ih je partner varao jer im nešto nedostaje. Ali ti osjećaji sumnje u sebe nisu nimalo korisni i terapeut će vas saslušati bez osuđivanja i pomoći vam da se snađete u situaciji. Oni će vam također pomoći da shvatite je li ova nevjera za vas kvar ili možete prijeći preko toga i početi graditi vezu iz temelja.