Ovaj 40-godišnji muškarac je svoje prijateljstvo s najboljim prijateljem podigao na novu razinu seksajući se s njim i njegovom ženom. Nakon uživanja u trojcu počeli su se svi odvojeno seksati, a zbog cijele situacije, muškarac je potražio savjet stručnjakinje za muško-ženske odnose.

Trojac prijatelja

Stručnjakinji je napisao: "Uživao sam u redovitom seksu utroje sa svojim prijateljem i njegovom ženom, ali stvari su krenule pogrešnim putem. Sada imam afere s oboje odvojeno i ni jedno ne zna za drugo. Iako postoji problem, volim uzbuđenje. Moj prijatelj i ja imamo 40 godina i on je oženio dvije godine mlađu djevojku s kojom smo išli u školu. Svi pijemo u istom društvu. Moj prijatelj i njegova žena su jako seksualni, rado pokazuju svoju nastranu stranu kad svi popijemo malo više. Nedavno me njegova žena pitala mogu li joj pomoći postaviti zavjese. Njezin muž je najgori tehničar na svijetu i njegovi posljednji pokušaji ostavili su komade koji su nestali iz zida."

Zatim je dodao: "Dok sam uređivao prostoriju u koju je trebalo postaviti zavjese, pomaknuo sam njezin krevet i ugledao njezinu kutiju s igračkama za seks. Zahihotala se i rekla: "Ups, nisi to trebao vidjeti." Zatim smo razgovarali o seksu i ona me je pitala jesam li ikad imao seks utroje. Rekla je da sam joj se uvijek sviđao i da je s mužem razgovarala o seksu utroje. Rekla je: "Spremni smo probati ako si i ti." Vratio sam se kod njih sljedeći tjedan i nakon nekoliko piva u vrtu, bilo mi je jako hladno. Svi smo otišli u njihovu spavaću sobu i mi muškarci smo se koncentrirali na nju. Sjajno smo se zabavili i uskoro smo se nalazili svakih nekoliko tjedana."

Prijatelj se 'pali' na njega

"Ali jednog dana je moj prijatelj poslao poruku u kojoj je rekao da ga jako palim i da mu se sviđam. Bio sam šokiran, ali sam priznao da i on izgleda dobro. Njegova žena je otišla svojoj sestri nekoliko dana kasnije pa sam otišao do njega i dogovorili smo se da ćemo pružati seksualne usluge jedno drugome. Nakon što se vratila, želio sam s njom razgovarati o tome, ali kad sam došao, zgrabila me i poljubila. Na kraju smo se seksali, samo nas dvoje, a sada je to postala redovita stvar. Ne želim ih razdvajati, ali imam osjećaj da će sve ovo loše završiti", objasnio je stručnjakinji.

Savjet stručnjakinje

"U pravu si, košmar je. Granice su postavljene kao trojka i svi ste prekršili pravila. Ovo nije uključeno. Svi izdajete jedni druge i netko će gotovo sigurno na kraju biti povrijeđen. Pretpostavljam da ćeš ti ostati u sredini ako se sve ovo sazna. Recite svojim prijateljima da ste uživali u seksu u troje, ali biste htjeli odustati dok ste u prednosti", savjetovala mu je Deidre, piše The Sun.