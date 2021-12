Anonimna mladenka prozvana je "bezdušnom i sebičnom" nakon što se posvađala sa svojom djeverušom koja je morala propustiti vjenčanje jer joj je suprug bio na operaciji srca, piše Daily Mail.

Djeveruša, za koju se misli da je iz SAD-a, podijelila je priču na Redditu i pitala je li "ona bila bezobrazna" jer je propustila vjenčanje svoje prijateljice. Objasnila je da je njezin suprug doživio srčani udar dva dana prije vjenčanja i saznala je da će mu trebati hitna operacija u vrijeme kada će se održati ceremonija. Djeveruša je upozorena da ga liječnici "mogu izgubiti u bilo kojem trenutku".

Ali kad je ona to rekla svojoj prijateljici, mladenkina prva reakcija bila je: "Samo se pobrini da se to ne kosi s vjenčanjem, to je sve. Tužno je što ne možemo imati Bena tamo (moj muž), ali bit ćeš ti i možeš jesti i piti za oboje, haha".

Mladenka joj je rekla da kao djeveruša ima 'dužnost' biti na vjenčanju

Djeveruša je nastavila: "Tada sam joj rekla da neću moći doći na vjenčanje bez obzira na to je li operacija mog muža gotova ili ne jer se moram brinuti za njega i želim biti pored njega dok svi ne budemo 100% sigurni da će biti dobro." Mlada je rekla da razumije, ali da kao djeveruša ima 'dužnost' i da ne može odustati dan prije vjenčanja.

Na dan vjenčanja djeveruša je pokušala uspostaviti videopoziv s mladenkom, koja se nije javila jer je bila "zauzeta pripremama". Od tada na sve poruke i pozive nema odgovora, a čula je da se mladenka, ali i neke druge djeveruše, osjećaju kao da je iznevjerila mladenku, te "ne bi trebala očekivati ​​da će se uskoro čuti".

Korisnici Reddita bili su gotovo jednoglasni u svojoj podršci djevojci, a jedan je napisao: "Žao mi je što ovo moram reći, ali vaša 'najbolja prijateljica' je jedno užasno ljudsko biće."

Drugi se složio, napisavši: "Prilično mi je jasno da je nevjesta glupača. Operacija srca je teška operacija. Naravno da ne želiš otići od njega, pogotovo na vjenčanje. Nevjerojatno je usredotočena na sebe. Ne treba ti takva prijateljica jer ti ona zapravo nije prijateljica", zaključio je drugi korisnik.