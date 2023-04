Čovjek je ostao zbunjen nakon što je na svom pragu otkrio ananas s natpisom "Dobrodošli". Objasnio je kako se vratio kući s posla oko 19 sati, a za njim i njegova djevojka u 20 sati, a pred pragom ih je čekalo tropsko voće.

Zbunjen njegovim značenjem, počeo je paničariti strahujući od noćne pljačke, misleći da ga lopovi koriste kao oznaku kojom će priopćiti koju će kuću sljedeću naciljati. Obraćajući se Redditu, rekao je: "Pomislio sam da ju je netko ostavio kako bi označio našu kuću za potencijalnu pljačku kad nas ne bude bilo.

Znak prepoznavanja svingera

"Bijela boja u spreju X na vratima bila bi previše očita, a kriminalci postaju pametniji." Napisao je poruku svom susjedu kako bi ga pitao jesu li ga on ili njegova petogodišnja kći tu stavili namjerno ili slučajno - ali dvaput je razmislio hoće li ga poslati. Na kraju nije. Čovjek je nastavio objašnjavati kako je to sutradan na poslu spomenuo kao malu anegdotu o svojoj večeri - ali nije mogao vjerovati što mu je kolega rekao. “Na poslu sam prijatelju rekao što se dogodilo i on je odmah rekao da sam pozvan na svingersku zabavu”, dodao je.

"Bio sam zbunjen. Što? Nastavio je objašnjavati priču o svingerima i ananasima. "Uglavnom, ako stavite ananas na svoja vrata, poručujute da imate svingersku zabavu. Ako stoji naopako, tražite svingera. "Ako vam netko stavi ananas na kućni prag, poziva vas da svingate. Ako ga ostavite naopačke, odgovarate na njegov poziv i prihvaćate ga.

Svi susjedi su stariji

Par je proveo tjedne pokušavajući otkriti tko ih je od susjeda pozvao na zabavu - i počeli su isključivati one s djecom. Rekao je: "Počeli smo prolaziti kroz sve naše susjede. U ranim smo 20-ima a svi naši susjedi kasne 40-e s djecom - to me još više izbezumilo.

"Bilo mi je drago što nisam poslao tu poruku svom susjedu! Što bi on mislio? Što da je to bio on? Bi li je samo uzeo nazad? "Moja djevojka je rekla da ga vratim i možda će ga uzeti natrag, ali nisam želio da netko pomisli da ja pravim svingersku zabavu.", dodaje

Ali nakon što je proveo tjedne provjeravajući svoje susjede, njegov mu je prijatelj iznenada poslao poruku o "potpuno nepovezanoj" stvari.

Javio mu se prijatelj i prodao mu priču

Dodao je: "Niotkuda sam imao čudan osjećaj da on zna nešto o tome. On je to u potpunosti zanijekao pa sam blefirao i rekao da ga je moja sigurnosna kamera za bicikle snimila i da se ispostavilo da je to zapravo on. Bio je u gradu u pubu, napio se, prošao pored male suvenirnice s ananasom u izlogu i pomislio da bi to bio izvrstan dekor za nas.

“Jako smo bliski i dajemo jedno drugom nasumične darove. Došla je po njega njegova djevojka i morao ju je moliti da dođe u našu kuću da ostavi dar, ali ona je odbila ući jer je bila umorna nakon posla. “Dogovorili su se da to ostave pred vratima i pobjegnu.", piše. "Nije znao ništa o ananasima i svingerima i valjao se od smijeha dok sam mu pričao što smo sve milslili."

Komentirajući njegovo priznanje, jedan korisnik je rekao: "Tvoj prijatelj želi svingati, ali ne zna kako ti reći."