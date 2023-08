Kada vam se u glavi pojavi naizgled glupo pitanje o ovom savršeno prirodnom činu, možete se osjećati kao da ga nemate kome postaviti.

Masturbacija vam zapravo može koristiti na više načina, od jačanja imuniteta do poboljšanja vaše slike o sebi. Kad ste znojni i srce vam lupa nakon posebno živahne solo izvedbe, ponekad se čak može činiti kao vježbanje.

Dakle, mogli biste se zapitati možete li stvarno izgubiti na težini dok masturbirate? Odgovor je: ne baš, ali možete sagorjeti neke kalorije.

Sagorijeva li masturbacija kalorije?

Iako masturbacija sagorijeva nešto kalorija - sigurno više nego što biste potrošili da samo ležite i nešto gledate ili drijemate - neće zamijeniti odlazak u teretanu ili šetnju vani.

Seks s partnerom često će biti energičniji, ali i dalje ćete sagorjeti samo 4,2 kalorije u minuti, prema jednoj studiji, u usporedbi s 9,2 kalorije koje biste mogli sagorjeti tijekom vježbe visokog intenziteta.

Još jedno istraživanje pokazalo je da osoba od 175 kilograma može sagorjeti do 200 kalorija tijekom 40-minutnog seksa. Ali onda se morate zapitati koliko često seks zapravo traje 40 minuta? Prema znanstvenicima, seks u prosjeku traje samo 5,4 minute. Međutim, ako želite ubiti dvije muhe jednim udarcem i potrošiti nešto kalorija dok se samozadovoljavate, Healthline savjetuje da pojačate intenzivnost i učinite ga aktivnijim. Koliko dugo masturbirate, koliko intenzivna postaje vaša seansa, položaj koji zauzimate i koliko dugo traje vaš orgazam, sve to utječe na to koliko ćete kalorija sagorjeti, dodali su.

Možda mislite da je najbolji način za to da budete tihi i spori, radeći na svom putu do orgazma, ali ono što želite učiniti je ubrzati otkucaje srca i pumpanje krvi.

Korisne tehnike

Tehnike koje bi mogle sagorjeti više kalorija dok se samozadovoljavate:

krećite se energičnije i koristite prste jače i brže

koristite igračke

isprobajte različite položaje

istražite različite erogene zone i svoje genitalije

Uzrokuje li masturbacija debljanje?

Nema dokaza koji bi potvrdili da masturbacija uzrokuje debljanje.

Neki sportaši vjeruju da masturbacija negativno utječe na njihovu izvedbu. Prema Medical News Today, masturbacija ima malo ili nimalo izravnog utjecaja na izvedbu vježbanja, piše The Sun.

