Poljakinja koja živi u Turskoj je u videu na TikToku otkrila kako ponašanje Turaka ponekad može biti alarmantno, misleći na njihovo udvaranje. Kako kaže, dobila je puno poruka djevojaka koje su flertale s Turcima, a najviše opreznosti potrebno je imati prema Turcima zaposlenima u odmaralištima.

Prvi znak da vam se treba upaliti crvena lampica iznad glave je kada muškarac priča o intimnom odnosu ispred hotela prve večeri.

Drugi znak je da vas zove na spoj dok se nalazite ispred hotela.

Za kraj, zadnji i treći znak na koji je potrebno obratiti pažnju je kada tvrdi da je drugačiji od svih koje ste upoznali i ne želi samo kratku avanturu.

Važno je prepoznati manipulaciju

"Ako on odmah progovori o intimnom odnosu, a vi ga ne želite, nemojte pristati na buduće spojeve na koje vas zove. Neće otići od vas ako ga nastavite viđati. Ako pokažete interes za razgovor, Turčin će vas vjerojatno pritisnuti još više", objasnila je.

Osim toga, dodala je da je važno pripaziti na one koji tvrde da su im prijatelji ženskaroši, a on je drugačiji i traži dugu vezu i brak. Prema njenim riječima, to je najvjerojatnije samo pokušaj da se manipulira potencijalnim ljubavnim partnerima i taktika da ostvare svoj cilj.

S influencericom se složilo mnogo korisnika društvene mreže TikTok, a jedna je pratiteljica pisala: "Draga moja, kada bi ove žene iskoristile tvoje savjete, izbjegle bi mnoga razočaranja."

