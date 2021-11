Dok bi većini ljudi smetalo što im partner spava s drugim ljudima, 25-godišnja Amy Pond u tome ne vidi problem. Ona je na TikToku ispričala sve o otvorenoj vezi koju prakticira s partnerom.

Kaže kako ga je čak i nagovorila da spava s drugim ženama, a usto mu je i napravila Tinder profil. Ona uživa u osjećaju ljubomore i poniženosti, piše The Sun.

"Teško mi je to objasniti, ali jednostavno me uzbuđuje ljubomora i taj osjećaj da me ponizio. Kada čujem da je neka žena bolja od mene, pogotovo u krevetu, uzbudim se odmah. Ne želim ga gledati s drugom, ali želim da mi priča što su radili", ispričala je Amy.

Po njoj to nije varanje

Njeni pratitelji na TikToku misle kako je to varanje, ali Amy tvrde da nije.

"Varanje podrazumijeva laganje, a on je prema meni i više nego iskren. Znam sve što radi, gdje ide, s kim..."

"Kako si mu rekla da to želiš? Kako je reagirao?", bilo je jedno od pitanja postavljeno Amy. Ispričala je kako joj on uopće nije vjerovao da to zaista želi. "Mislio je da to samo tako kažem, ali da ću ga ostaviti prvi put kada spava s nekom drugom".

Istaknula je kako ova veza nije za svakoga, ali da ljudi ne bi trebali osuđivati tuđe izbore. Ona ne spava s drugim muškarcima jer ju to ne uzbuđuje.