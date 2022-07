Djevojka je zbog neprimjerenog ponašanja oca svog dečka potražila savjet od stručnjakinje za muško-ženske odnose.

Neprimjereno ponašanje

Mlada djevojka je savjetnici za muško-ženske odnose napisala: "Draga Deidre, zašto me moj dečko ne brani kada njegov tata daje neprikladne komentare o našoj vezi? Njegov tata, koji ima pedesetak godina, glasno je pred cijelom obitelji pričao kako nas je čuo kako se seksamo, čak i da ispuštamo zvukove. I jednom me pljusnuo po stražnjici."

Ne vole ju

Zatim je dodala: "Ja imam 23 godine, a moj dečko 21. On je student, ali još uvijek živi kod kuće, tako da je njegova obitelj uvijek tu. Kad sam mu rekla koliko sam uzrujana, umjesto da traži od njegovog tate da se prema meni ponaša s više poštovanja, rekao je da ja mrzim njegovog tatu. Sada me njegovi roditelji ne vole i mislim da žele da on prekine sa mnom. Sad se pitam imamo li budućnost."

Stručni savjet

Stručna savjetnica za muško-ženske odnose joj je odgovorila: "Njegov tata je pretjerao kada je razgovarao o tvom seksualnom životu. Tvoj mu se dečko mora suprotstaviti, ali možda se boji kako će njegov tata reagirati. Recite mu što osjećate i recite da bez njegove podrške mislite da veza ne može trajati. Ako su stvari među vama inače dobre, možda se trebate naći kod vas, a ne kod njega", piše TheSun.