Zbog osjećaja srama 69-godišnji udovac se obratio stručnjakinji za muško-ženske odnose kako bi mu pomogla svojim savjetima.

Uživanje u masturbaciji

U obraćanju joj je napisao: "Draga Deidre, sram me je priznati da moram masturbirati tri puta dnevno kako bih zaspao. Imam 69 godina. Žena mi je umrla prije četiri godine. Od tada sam ponovno otkrio užitak masturbacije. Kao da sam ponovno postao tinejdžer. Počeo sam to raditi jednom tjedno, ali sada to radim barem tri puta dnevno. Koliko god uživam u svojoj tajnoj zabavi, ne mogu se prestati osjećati krivim. Pomalo napredujem i trebam biti stup zajednice."

Loš osjećaj

Zatim je dodao: "Pjevam u crkvenom zboru i upravitelj sam u školi svoje unuke. Ne mogu se ovako ponašati. Osim toga, mora postojati zdravstveni rizik od tako čestog masturbiranja u mojim godinama. Pokušao sam odustati od te navike, ali ne mogu zaspati osim ako se ne prepustim iskušenju samozadovoljstva."

Savjet stručnjakinje

Anonimnom 69-godišnjaku je odgovorila stručnjakinja kako bi mu pomogla: "Nemojte se osjećati krivim. Apsolutno je normalno masturbirati redovito. Mnogi se osjećaju neugodno zbog samozadovoljavanja. Masturbacija vam može pomoći da zaspite oslobađanjem hormona koji vas opuštaju. Nećete nanijeti nikakvu štetu svom tijelu."

Zatim mu je dodala: "Naprotiv, masturbiranje može spriječiti probleme s prostatom i ublažiti stres. Ako se samozadovoljavanjem osjećate loše, možda je vrijeme da razgovarate sa svojim liječnikom opće medicine, ali ako ne, nema potrebe za brigom", piše TheSun.