Izlaženje na spojeve može biti jako stresno i brutalno. Kylie Estella osjetila je to na svojoj koži kada je odbila izaći na drugi spoj s jednim momkom, piše The Sun.

Naime, Kyle nije nikako očekivala ono što je uslijedilo. Ona je na svom Tik Toku objavila poruke na kojima je vidljivo da je momka pristojno odbila kad joj je predložio drugi spoj.

No, on to nije baš najbolje prihvatio jer je od nje nakon toga zahtijevao da mu vrati novac za večeru i parking dok su bili na prvom spoju. Čak je od nje zahtijevao da napravi PayPal račun kako bi mu mogla uplatiti novac jer on ne prihvaća Amex ili Venmo.

Izvrijeđao je i njenu prijateljicu

U videu koji je postao viralan, Kyle je priznala: "Više nikad neću izaći na spoj". U sljedećem videu ona je otkrila i da je taj momak bio u kontaktu s njenom prijateljicom te da je i prema njoj bio vrlo nepristojan.

Tvrdi da ju je nazvao pogrdnim imenom kada je komentirao jednu od njenih fotografija koje je objavila na aplikaciji za upoznavanje. Njen video pregledan je više od 140.000 puta te je dobio mnoštvo komentara.

"Još jedan primjerak muškarca koji misli da ima pravo na ženu samo zato što joj je kupio večeru, a onda traži svoj novac natrag kada ne dobije ono što želi", "Plaćanje na prvom spoju nije polog za drugi", samo su neki od komentara.