Kada provedete godine s jednim partnerom, zajedno ćete doživjeti brojne važne prekretnice. Isto vrijedi i za jedan par koji je bio šest godina u vezi i napravio "sve" što biste očekivali od para koji je proveo toliko godina zajedno. Od upoznavanja obitelji do planiranja budućnosti, mislili su da su pronašli svoju drugu polovicu. No, budućnost para ostala je visjeti o koncu, a njihova je sreća uništena nakon šokantnog otkrića.

Slomljena srca

Par je ostao slomljenih srca nakon što su saznali da su zapravo brat i sestra. Nisu to ni slutili jer su oboje posvojeni u ranoj dobi, ali kada su DNK testovi, koje su napravili u nadi da će saznati više o njima samima, otkrili istinu koju nisu očekivali, par je bio slomljen.

Zapanjujuća priča otkrivena je nakon što je djevojka podijelila svoje iskustvo korisnicima Reddita: "Upravo sam saznala da sam u vezi sa svojim biološkim bratom 6 godina. Ja imam 30, a moj brat 32 godine. Zvat ću ga svojim dečkom većinu vremena dok ovo pišem. Osjećam se čudno zbog toga. Posvojena sam kao beba, ali nisam znala da sam usvojena do srednje škole. Nisam se osjećala izdano niti mi je bilo stalo. Volim svoje roditelje i moji roditelji vole mene. Koga briga ako nisu moji pravi roditelji. Moj dečko je također posvojen, a kad smo se upoznali, to je bila jedna od zajedničkih stvari koje smo imali na neki način jer smo oboje saznali da smo posvojeni tek u srednjoj školi i oboje smo imali sreće i dobre obitelji. Nisu nas prebacivali od udomitelja do udomitelja."

O njihovom odnosu

"Naš odnos je bio i još uvijek je odličan. Vrlo brzo smo se razumjeli. Brzo smo se svidjeli jedno drugome. Nikada nisam upoznala nekoga i osjetila trenutnu privlačnost i bliskost. Sada znam da je utjeha i bliskost rezultat toga što je on moj brat. Nije moj polubrat, on je moj rođeni brat. Učinili smo sve što par koji je zajedno 6 godina može učiniti. Rekli smo da se volimo, seksali smo se, slavili godišnjice, upoznali obitelji jedno drugoga. Drago mi je što smo se oboje rano složili da ne želimo imati djecu pa se to nikada nije dogodilo", objasnila je anonimna žena.

Grozni trenutak istine

Zatim je dodala: "Ne želim se nositi sa zdravstvenim rizicima i odgajati djecu pa da djeca saznaju da su njihovi roditelji zapravo brat i sestra. Otkrila sam to kad smo radili DNK test da vidimo svoje podrijetlo i što smo točno. Naručila sam dva za oboje, pljunuli smo u tubu i poslali to van. Trebalo je oko mjesec dana da stignu rezultati nakon čega sam se vratila i bila sam uzbuđena i htjela vidjela što smo, ali prije nego što sam uspjela doći do toga, vidjela sam da smo brat i sestra. Bila sam u najmanju ruku ŠOKIRANA. Tek sam sad saznala ovu informaciju i nisam rekla svom dečku. Stvarno se nadam da su pogriješili, ali stvari mi sada nekako počinju imati smisla. Uvijek nam kažu 'Vas dvoje tako ličite' ili 'On je tvoja muška verzija.' I prije ovog testa, uvijek su nas uspoređivali."

"Uvijek smo se smijali tome, ali ja sam provela jutro gledajući naše zajedničke slike i shvatila da zaista izgledamo jako slično. Izluđuje me i ne znam što da radim. Još uvijek volim svog dečka-brata i zajedno smo 6 godina. Imamo zajedničku kuću i cijeli svoj zajednički život. Nadam se da ovaj test nije istinit i uskoro ću napraviti pravi test, ali hvata me panika. I dalje ga vidim kao ljubav svog života", objasnila je.

Njegova reakcija

Zatim je nastavila: "Ovo sam objavila neki dan, ali od tada sam mu pokazala rezultate i on je saznao da smo brat i sestra. Ne želi paničariti niti donositi velike odluke dok ne napravimo pravi test negdje i dobijemo pouzdane rezultate, ali mogu reći da je izbezumljen i bilo je čudno ležati u krevetu pokraj njega."

Objava je od tada postala viralna i podijeljena je na brojnim platformama. Jedna osoba je napisala: "To bi vjerojatno bilo poražavajuće." Druga osoba se složila: "To je stvarno tužna situacija. Zamislite kako bi to bilo teško probaviti."