Kolege s posla Erika (28) i Ollie (29) iz Manchestera odlučili su otići na spoj na Valentinovo. No, nisu očekivali da će im se i Erikini roditelji pridružiti te postaviti neka neugodna pitanja, piše Daily Star.

Erika je jedva čekala romantičnu večeru s Olliejem, no stvari su krenule po zlu kada je on došao po nju.

"Dogovorili smo se da se nađemo jednog četvrtka u veljači, jedinog dana kada smo oboje bili slobodni. Slučajno je ispalo da je to Valentinovo. Nitko od nas nije to shvatio sve do nekoliko dana prije, tako da je bilo puno intenzivnije nego što smo očekivali", otkrila je Erika.

Ollie se prisjetio trenutka kada je stigao u Erikinu kuću, te je dodao: "Otišao sam pokupiti Eriku iz kuće njenih roditelja, a oni su otvorili vrata. Na moj užas, bili su u svojim kaputima i cipelama".

"Ispalo je da su sami sebe pozvali na večeru. Erika je imala užasnutu grimasu na licu. Očito nije imala pojma da će se to dogoditi i osjećala se tako loše. Mislio sam da ću se suočiti s nekom vrstom izazova", dodao je.

'Bila sam potpuno ponižena'

Erika se prestrašila da je Ollie neće pozvati na drugi spoj nakon incidenta. "Bila sam potpuno ponižena i htjela sam da me zemlja proguta. Nisam mogla vjerovati. Pomislio sam u sebi 'Pa, nema šanse da nakon ovoga dobijem drugi spoj!", rekla je.

"Kada smo stigli u restoran, svi smo sjeli za stol kao da je to soba za sastanke nekog biznismena. Moj otac Ollieju je davao zajedljive primjedbe, a ja sam se samo molila da ne dobije 'otkaz'", ispričala je Erika.

"Pitali su ga o njegovim namjerama, životnim ciljevima i desetogodišnjem planu kao i o tome s kim se druži i čime se bavi njegova obitelj. Moji su roditelji postavljali sva pitanja kojih su se mogli sjetiti. Samo sam sjedila tamo u šoku. Pretvaralo se u potpunu katastrofu spojeva za Valentinovo", istaknula je.

"Srećom, Ollie je bio briljantan, dobro se održao i odradio je sjajan posao. Moji roditelji su inzistirali da plate obrok i pozvali su nas da svratimo kad njih na piće", otkrila je Erika.

Ollie i Erika sada su već pet godina zajedno te su se vjenčali. To je još jedna u nizu ljubavnih priča s groznim početkom i sretnim završetkom.