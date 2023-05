Trenutno se više od tri milijuna studentica u SAD-u smatra sponzorušama starijih bogatih muškarca.

"Sugar Daddy" im pruža mentorstvo i financijsku pomoć u zamjenu za seks, druženje ili sastanke, piše Psychology Today.

Ugovor s oženjenim muškarcem

Emily je 21-godišnja studentica kojoj su bili potrebni dodatni prihodi. U intervjuu za Mental Health Report, opisala je jedno od svojih iskustava s oženjenim muškarcem.

"Moj najduži ugovor bio je s muškarcem koji je bio oženjen. Njegova žena i djeca nisu znali za nas. Osjećala sam se malo čudno zbog toga. Imam sreće da se ništa loše nije dogodilo. Da je netko od njih ikada imao loše namjere, lako su mi mogli nešto napraviti. Postoji puno stvari koje mogu krenuti naopako, mogli su me opljačkati. Opasno je, morate biti oprezni, a nema načina da saznate. Ponekad bih pričala s nekime i on bi izgledao super, ali onda na kraju ne bi bio iskren“, prisjeća se neobičnog iskustva.

Anonimna studentica Emily na kraju je odlučila napustiti ovaj posao. Tvrdi da je iskustvo koje je imala veliki udarac njenom samopouzdanju.

"Definitivno je bilo trenutaka kada se kasnije nisam osjećala dobro u vezi sa sobom. Pokušala bih o tome razmišljati na sljedeći način: plaćena sam za svoje vrijeme, a ne za ono što radim. Ali bilo je trenutaka kada bih se osjećela nekako iskorišteno. Ponekad bih radila stvari koje zapravo ne želim – samo zbog novca, zbog čega sam zažalila. Također, gubite dio svoje autonomije. Ako više ne plaćate svoje stvari, osjećate se kao da vaš život nije vaš“, tvrdi Emily.

Porast mladih prostitutki

Jessica Stebbins je obiteljski terapeut s iskustvom u savjetovanju žena koje su bile dio prostitucije. Na svom blogu govori o "trendu tatica sponzora" i svojim zapažanjima koja se javljaju tijekom savjetovanja žena koje su i same bile sponzorske djevojke.

"Činjenica je da mnoge mlade žene ulaze u ove veze iz istih razloga zbog kojih prostitutke ulaze u njihovu profesiju: novca. U ovim slučajevima rizici su veoma slični prostituciji i slobodno se može reći da iz ovog iskustva neće izaći bez emotivnih ožiljaka. Ove djevojke su manifestirale iste emocije i probleme kao i djevojke koje su označene kao prostitutke: sramota, krivnja, stid, ranjivost, "prljavština", anksioznost i depresija", rekla je ona.

Stebbins vjeruje da je problem s ovakvim vrstama veza što ne dozvoljavaju osjećajima da se prirodno razvijaju, već se vrte oko obećanog novca. Ovo može utjecati na moral i samosvjesnost i dovesti do drugih negativnih posljedica.

I mladi muškarci nalaze starije sponzore

Ne tvrde svi da takvi odnosi loše utječu na mentalno zdravlje.

Jordan je u ovom poslu aktivan dvije godine. Njegovo iskustvo je bilo drugačije od Emilynog. Jordan to opisuje kao nešto pozitivno i osnažujuće.

"Na kraju, sve dok postoji potpuna komunikacija i suglasnost tijekom cijelog procesa, nema ničeg lošeg u tome da napravite ono što možete kako bi se uzdržavali. Biti u mogućnosti da se nađete s pojedincima, stvorite zajednički dogovor i dobro se provedete, veoma je pozitivno iskustvo i u najboljem slučaju osnažujuće. To mojim kolegama daje želju i motivaciju da pomognu sebi ili čak samo žive sretno“, objašnjava on.

Susret u kafiću

Balie Hander iz Sjedinjenih Država objavila je na svom TikTok profilu da je svog sponzora upoznala u restoranu Buffalo Wild Wings gdje je radila kao konobarica. Bio je na večeri u društvu mlađe žene i ona je već tada shvatila da je u pitanju „sugar daddy“.

U videu je objasnila da ih osuđuje i smatra da ako žena može uzeti novac od muškarca, to treba napraviti. Malo je razgovarala s njim dok su ih služili, a kada je otišao, ostavio joj je napojnicu od 100 dolara. Uz napojnicu je ostavio i svoju vizitku. Kada je stigla do stola, on je već otišao.

Odlučila ga je kontaktirati, a on je odgovorio da je fantastična i da zaslužuje tako visoku napojnicu. Pitao ju je kada će sljedeći put raditi jer bi htio doći. Balie je shvatila da može dodatno zaraditi i objasnila mu je kada radi. Na sljedećem sastanku joj je objasnio da planira otvoriti kavanu i da bi htio da mu ona bude konobarica. Nastavili su se ležerno dopisivati.

Nije sve uvijek divno

Ipak, nije sve glamurozno kao što zvuči. Primjer za to je Tina. Izašla je na večeru s čovjekom koji se predstvaljao kao bankar, ali joj je u jednom trenutku postalo jasno da on to nije. Čak kada je taksi stao, Tina je rekla da ju je pokušao odvući u mračnu uličicu. Tada je pobjegla.

Charmaine je djevojka iz disfunkcionalne obitelji i rekla je da je sponzor ono što je nedostajalo u njenom životu te da je tek uz njega naučila kako se sjedi za stolom i kako se dama oblači. Istovremeno, ponosno objavljuje da je njen nastariji sponzor imao 64 godine, ali da je to jedini čovek koji joj je priuštio orgazam.