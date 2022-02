Zašto svekrva i snaha imaju istu krvnu grupu? Jer joj svekrva pije krv. Kakva je razlika između punice i Vegete? Nikakva, u sve se miješaju... Boljih i lošijih viceva o svojti je bezbroj koji nategnute odnose koje nismo birali pokušavaju smiriti dozom humora. No, akterima ovih primjera nije bilo do smijeha.

1. Ne samo da je obukla bijelo, nego pravu vjenčanicu

Svi znamo da postoji određeni bonton za prisustvovanje vjenčanju. Primjerice, dobro je da žene izbjegavaju crvene haljine, a osim ako mladenci nisu izričito tražili strogo je zabranjeno nositi bijelo. Prilično je očito i zašto.

No jedna svekrva je otišla korak dalje i na vjenčanje sina i snahe odjenula vlastitu vjenčanicu. Tko zna koji je razlog bio, da li zato što se htjela pohvaliti da još stane u nju, da li zato što fantazirala o kćeri kojoj će proslijediti haljinu na njenom vjenčanju, ali eto, ženi joj se sin pa šteta da se baci, ali jedno je sigurno - sigurno joj je teško palo što nije u središtu pozornosti.

Mladenci nisu ti ni primijetili nego ih je bizaran prizor zatekao kada ih je fotograf zamolio da zajedno poziraju za fotografiju.

2. Otrovala zeta 'jer voli kad pati'

Ako možda za svekrvama kaskaju u posesivnosti, punice nimalo ne zaostaju u zlobi ni psihopatskom pristupu, Nakon gostovanja kod dr. Phila punica koja se predstavila kao Khalood brzo je privukla pozornost zemlje. Ne bez razloga. Bez imalo uzusa je spomenula kako je svom zetu dala nadimak „Glupan.". Što misli o njemu je pokazala dok je pričala kako ju brine Steve (zet) polako čini njezinu kćer lijenom i bezobraznom baš kao što je i on.

Tijekom razgovora otkrila je više stvari koje dokazuju kako ima i ozbiljnijih problema. Nonšalantno priča da je za vrijeme blagdana ubacila nešto u zetovu toplu čokoladu jer uživa dok ga vidi kako pati. Također je priznala da je izrađivala kopije ključa para i redovito nenajavljeno ulazila u njihovu kuću ako joj ne odgovaraju na pozive ili SMS poruke.

3. 'Nije prirodno da sin ide protiv svoje majke, ona je kriva'

Doskora svekrva Annette otvoreno priznaje kako (joj) ne valja ništa to radi njezina snaha Justine. Zvuči kao i mnoge druge svekrve, osobito kad tvrdi da je Justina kriva i za sve probleme u odnosu sa sinom, Pritom, skorašnja svekrva ne odustaje i učinit će sve da bude po njenom.

Zanemaruje sve što par misli i radi oko odgoja svoje djece, a i njihove planove za vjenčanje naziva "smiješnim" i neće biti sretna osim ako ne odu na mjesto koje ona želi, unatoč tome što to nije njezino vjenčanje.

Čak je otišla toliko daleko da je rekla: "Nije prirodno da sin ide protiv svoje majke", kriveći Justine što sin ne želi slijepo slušati prijedloge majke. A ne recimo, odlučivati zajedno sa ženom svog života.

4.Svekrva pomahnitala na svadbi, sin samo gledao...

Dovoljno je loše kada imate svekrvu koja je gruba prema vama, ali kada se ni muž ne želi zauzeti za vas, stvar je mnogo gora. Ova majka i snaha su se sukobile na svom vjenčanju.

Par se odlučio za tradicionalno vjenčanje pa su od gostiju dobili novac kao dar uoči započinjanja zajedničkog života. No svekrva je tražila da joj par mora dati sav novac koji je dobio od vjenčanja. Onda bi ona to prebrojala i odlučila koliko bi mladenci mogli potrošiti i na što.

Ne samo da je pokušala kontrolirati novac koji je dat novom paru, nego je inzistirala da mladenkina obitelj plati polovicu vjenčanja, iako su smjeli pozvati sam pedeset od četiri stotine gostiju. Tijekom svađe oko kasice za koju je nova snaha zamolila svoje prijatelje da se sakriju od svekrve, i to sve još na svadbi, svekrva je potpuno otpustila sve kočnice i počela nazivati snahu groznim imenina. Vrijeđala ju je, psovala, izmišljala priče i podle optužbe pred cijelim svatovima.

Nakon što je 10-ak minuta slušala verbalno maltretiranje, mladenka je napustila vlastito vjenčanje. Njezin muž je samo stajao i promatrao, cijelo vrijeme ništa nije rekao, ne istupajući u obranu svoje nove žene ili barem tražeći od majke da prestane.

Opravdanje? "A ipak mi je to mama". Naravno, muž je sada bivši.

5. Nije bila sretna spolom djeteta?!

Par je, kao što je to običaj u SAD-u, odlučio prirediti zabavu na kojoj će otkriti spol djeteta. No punica je bila ljuta što par nije prvo njoj, prije svih rekao hoće li dobiti unuka ili unuku. A njeno nezadovoljstvo rezultiralo je odvratnom scenom na samoj zabavi.

Par je pozvao mali broj gostiju kod kuže . a zatim su otišli uživo na Facebook kako bi rezultate podijelili sa širom obitelji i prijateljima. Koristili su obojene dimne bombe, a čim su bombe otkrile plavi dim, svekrva je vrisnula “NEEE! ” i počela histerično plakati. Uzrzo je uplakana otišla. ali to ju nije spriječilo da krene redom zvati članove obitelji, plačući kako je nesretna.

6. 'Niste organizirani, ali bar znam da imate zdrav seks'

Par je odlazio iz grada na nekoliko dana, a ženini roditelji, koje bi inače morali čuvati svoju kuću isto su otputovali pa su umjesto toga pitali suprugovu majku.

Svekrva ima mali problem s čišćenjem, pa su očekivali "dobronamjerni" komentirati kad se vrate ili da će oprati rublje ili slično. No za ono što ih je dočekalo ništa ih nije moglo pripremiti.

Svekrva je premjestila svaki predmet u njihovoj kući. Reorganizirala je kuću od vrha do dna. Koliko nije marila za elementarne granice pristojnosti pokazuje i da im je potpuno presložila stvari u spavaćoj sobi. A ako mislite da je to najgore, treba pričekati njen komentar. "Ako ćete imati djecu, morat ćete biti organiziraniji, ali barem znam da imate zdrav život u spavaćoj sobi."

7. Destilirana zloba i ljubomora

Mnogim djevojkama je kosa njihov ponos, no ovoj snahi bila je mnogo više. . Kad je bila mlađa, eksperimentirala je sa svojom kosom svaki put kad bi se mučila. U trenucima psihičkih problema, to joj je omogućilo da osjeća kakvu takvu kontrolu nad sobom i dalo bi joj nešto na što se može usredotočiti. Od tada se njezino mentalno zdravlje znatno poboljšalo, a kosa je narasla do malo ispod struka.

Za nju je ovo bio simbol koliko je daleko stigla sa svojim mentalnim zdravljem. Njezina svekrva, međutim, nije voljela njezinu kosu niti je marila koliko joj je ona važna.

Prvo su krenuli ružni komentari kako izgleda kao štakorsko gnijezdo, a onda i kako nije zaslužila takvu dugu kosu. Jednog dana kada su snaha i muž bili u posjeti njegovoj obitelji, ljubomorna svekrva joj je prišla s leđa i odrezala velike komade kose. Nakon još nekoliko ružnih komentara, slomljenoj snahi je samo dobacila da prestane pretjerivati jer će ionako narasti.

Nepotrebno je reći da je snaha bila shrvana i od tada s njom nije razgovarala.

8. Snahu nazivala zvijeri

Svekrva Patty toliko mrzi svoju snahu Heather da je naziva "zvijer" i čak je otišla toliko daleko da ju je napala u snu.

Pojavila se u emisiji Face the Truth, gdje se suočila s panelom voditelja koji je pokušao doći do srži zašto je Patty imala takvu agresiju i nasilne osjećaje prema Heather. Otkrili su da su se usput dogodile stvari koje su uzrokovale slom u njihovoj vezi, a gubitkom drugog sina, Patty bi mogla preusmjeriti svoj osjećaj krivnje i tuge prema Heather u obliku velike agresije.

Bez obzira na razloge, ova svekrva je obiteljske svađe odvela do krajnosti.

9. Doslovno joj otela bebu, jer ona zna bolje...

Dakle, priča počinje kao i većina . svekrva koja silno želi sve kontrolirati i stalno se nameće. No uz traumatičan obrat.

Supruga je rodila prekrasnu djevojčicu koja je imala problema sa spavanjem. Svekrva je preuzela na sebe da novopečenoj majci (njezinoj snahi) da do znanja što sve točno krivo radi i tvrdila kako će se beba dobro naspavati u njezinoj kući. Novopečena majka je u više navrata rekla ne, jer je još uvijek bilo vrlo rano, i još je dojila bebu.

Novopečena majka se jedne noći probudila u panici jer već satima nije bilo buke njezine bebe. Utrčala je u djetetovu sobu i zatekla krevetić prazan. Njezino histerično vrištanje i plač također je u panici probudilo njezina supruga, koji je otišao pomoći u potrazi za bebom. Nakon nekoliko minuta bjesomučne potrage, majka je otrčala do svog telefona kako bi nazvala hitnu i otkrila da joj je svekrva poslala selfie kako drži bebu dok spava. Potpuno nenajavljeno, svekrva je upotrijebila rezervni ključ da pokupi bebu dok je par spavao, odnijevši bebu natrag svojoj kući jer je bila uvjerena da može uspavati bebu cijelu noć.

Kad je pomahnitala majka, kojoj je bilo oteto njeno dijete počela prozivati svekrvu, ova je imala obraza reći joj da pretjeruje jer ju "pucaju" hormoni.

10. Zbog onog što je napravila, isključili je iz života

Ovaj par bili su zajedno još od srednje škole, zajedno su išli na fakultet, vjenčali su se i zatrudnjeli. Unatoč onome što bi većina nas nazvala savršenom vezom, svekrva je uvijek imala problema s partnericom svoga sina.

Kad se beba rodila, njezini osjećaji ljutnje i gađenja prema snahi samo su se pojačali.

Pokušala je silom ući u rađaonicu, tvrdeći da ima pravo vidjeti kako joj se unuče rađa, ali ju je uklonilo bolničko osoblje. Nakon što je djevojčica rođena, zatražila je da ju primi, a kada je par pristao, pljunula je bebi u lice, rekavši da će ispasti baš poput svoje majke. Oni su, naravno, uzeli bebu, a nju su potpuno isključili iz svog života.