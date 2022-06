Kada su veze u pitanju, nije tajna da strast od početka može umrijeti, a seks presušiti. To je prilično prirodno, ali jedan je muškarac za svoje bračne probleme okrivio izgled svoje supruge te joj je dao ultimatum kako bi "spasio" njihov brak.

Ženi zbog kilaže brak visi o koncu

Anonimni muškarac priznao je svojoj supruzi da je više ne smatra privlačnom jer se malo udebljala. Kako nije vidjela problem sa svojim tijelom, žena je svoju priču ispričala britanskom Mirroru. Na taj se pothvat odlučila jer je htjela saznati misle li ljudi da je sebična ili se samo ne želi promijeniti.

"Moj muž stalno govori da trebamo smršavjeti da bismo se ponovno privukli jedno drugome kako bismo spasili našu vezu. Da se zna, nikada nisam rekla da ga ne smatram privlačnim. Još uvijek mi je seksi, ali očito on mene ne smatra dovoljno privlačnom da bi se seksao sa mnom. Rekao je da ne može živjeti u braku bez seksa", ispričala je zbunjena žena.

"Nosim broj 46 i prilično sam sigurna da bi dosta muškaraca htjelo seks sa mnom. Imamo četverogodišnju kćer i većinu stvari oko nje obavljam ja, tako da mi nije lako naći vremena da se brinem o sebi. Jesam li sebična jer mi se ne da mršavjeti?", upitala je na kraju žena.

'Trebala bi smršavjeti samo ako želiš'

Odgovori su bili mješoviti, jedni su rekli da bi joj suprug trebao pomoći oko djeteta kako bi ona imala više vremena za sebe, a drugi su je savjetovati da se makne od takvog muža.

"Naravno da nisi sebična! Trebala bi smršavjeti samo ako želiš. Za sebe", rekao je jedan. "Ako ste zadovoljni ovakvima kakvi jeste, onda recite svom mužu upravo to. On ne posjeduje vaše tijelo i nema pravo reći ili poticati vas da mršavite za njega", dodao je drugi.

Mnogi su ženi predložili da supruga natjera da se više brine o djeci kako bi ona mogla imati vremena otići u teretanu.

"Ako i vi i vaš muž želite da smršavjeti, mogao bi vam suprug pomoći u tome i pripaziti vam djece dok odete u teretanu ili trčati", "On ne može samo tako nešto reći i očekivati ​​od tebe da učiniš sve", neki su od komentara dok su drugi branili ženu, govoreći da je ono što joj je sugerirao suprug zabrinjavajuće, drugi su se osvrnuli na poantu njezinog braka.

"Pa, želiš li biti u braku s nekim čija je 'ljubav' uvjetovana tvojom težinom?", "Ne znam kako se osjećaš u vezi s tim, ali znam da bih jednostavno uvijek imala tu spoznaju da će on otići ako se ponovno udebljam. I to bi me natjeralo da se distanciram od njega", napisali su joj neki.

Međutim, mnogi su mislili da je dobro što je njezin muž bio iskren prema njoj: "Ne slažem se da bi te trebao voljeti bez obzira na to koliko se udebljaš. Nije nerazumno željeti da te privuče tvoj partner."