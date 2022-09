Kad god sam pokušao razgovarati sa Sarom o našem nedostatku seksualnog života, nikad nije bilo pravo vrijeme: ili je telefonirala, bila na društvenim mrežama, gledala televiziju ili bi me jednostavno zatvorila. Opetovano me odbijala i time svaki put nagrizala moju psihu. Jednom mi je Sara rekla da bismo trebali imati otvorenu vezu. Jedno je to javno izjaviti, a sasvim drugo prihvatiti to. Kad mi se ukazala prilika, bilo mi ju je lako opravdati. Ta druga žena mi je pružila malo sreće i nisam se osjećao krivim. Nisam okrutna osoba, ali sam to učinio kako bih se spasio nakon godina ignoriranja. Ne mislim da je Sara kriva, nego mi je žao što smo dopustili da stvari dođu do te faze i da je došlo do prekida komunikacije među nama. Bila je njezina odluka da ode. Ironično, afera je ubrzo nakon toga propala. Danas smo si dobri zbog naše djece. Ironično, sada me sluša više nego ikad prije.