Licencirana obiteljska i bračna terapeutkinja Teena Evert za Your Tango otkrila je nekoliko ključnih ženskih osobina koje su privlačne muškarcima.

Kako bi bile uistinu privlačne, Teena ženama savjetuje da izvuku i pokažu svoje urođeno autentično "ženstveno ja", jer fizički izgled više nije važan muškarcima.

"To nije nešto što možete kupiti ili obući ili dobiti u tableti. To je nešto što izvire iz vas i odražava vašu povezanost sa srži onoga što jeste. To uključuje samopouzdanje, samopoštovanje i ženstvenost. Prava privlačnost proizlazi iz primjene ove tri stvari", otkrila je stručnjakinja.

Muškarcima se jako sviđaju žene s ove tri rijetke kvalitete!

1. Žene koje zrače ženskom energijom

Ovo je suprotno od iskazivanja da ste snažne, glume da vas je teško dobiti te podizanja emocionalnih zidova. Ne radi se o pretjeranom prilagođavanju ili brizi da svi drugi budu sretni na vaš vlastiti račun. Radi se o uspostavljanju ravnoteže između vaše muške i ženske energije. Morate se preispitati i povezati iznutra kako biste zračili svojom ženskom energijom.

Kada zračite na ovaj način, postajete onaj tko bira, a ne žrtva i postavljate svoj život prema svojim uvjetima. Više ga ne prepuštate u ruke nekog drugog, poput sudbine ili nekog tipa za kojeg se nadate da će se promijeniti i postati "pravi muškarac" za vas. To je super privlačno muškarcu.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock Teena ženama savjetuje da pokažu svoje autentično 'ženstveno ja', jer fizički izgled više nije važan muškarcima.

2. Žene koje poštuju svoje granice

Poštovanje vaših granica počinje tako što ćete reći "da" onomu što želite i "ne" onomu što ne želite. Poštujući svoje granice, ostajete vjerne sebi i ne kompromitirate svoje ciljeve i vrijednosti, pogotovo kada upoznate zgodnog tipa. Samo zato što je privlačan i sviđa vam se, ne znači da vaše granice nisu jednako vrijedne.

3. Žene koje se suočavaju sa svojim najdubljim strahovima

Poznata američka aktivistica Marianne Williamson je rekla: "Vaš najdublji strah nije da ste neadekvatni. Vaš najdublji strah je da ste moćni preko svake mjere i da vas plaši vaše svjetlo, a ne vaša tama".

Teena savjetuje da vjerujete da sve što vam je potrebno već imate u sebi. Već ste privlačni, magnetični i blistate. Znat ćete da ste na pravom putu kada vaše prisustvo natjera muškarca da se okrene za vama kada uđete u sobu jer ćete se osjećati sami sebi privlačnima. Zatim, sljedeći potez ovisi o vama i znat ćete točno što trebate učiniti.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Marianne Williamson

