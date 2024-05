Jedan Hrvat se anonimno obratio korisnicima Reddita zbog problema s kosom. Zanima ga jesu li ćelavi muškarci privlačni ženama.

"Cure, što mislite o ćelavim/kratko ošišanim momcima? Na forumima sam naletio na stvarno oprečna mišljenja djevojaka, počevši od toga da su im ćelavi/kratko ošišani momci top pa do toga da su im ćelavi momci užasni i da izgledaju bolesno. Zanima me kako vi, dame na Redditu, razmišljate? Je li vam kratka kosa/ćelavost plus ili minus kod muškarca", pitao je žene na društvenoj mreži.

Nekim Hrvaticama nisu privlačni

"Ja osobno stvarno ne volim kad su likovi ćelavi, hajde još da su kratko ošišani, ali skroz ćelavi mi idu ispod radara. Moja prijateljica toliko pati za ćelavim likovima da to nije normalno. Napeti su joj kao ništa", "Ćelavost mi je odbojna i nikada ne bih mogla biti s nekime tko nema kosu", "Nije mi lijepo jer me asocira na huligane iz filmova o sumnjivim zagrebačkim kvartovima, a i kad vidim neke mutne tipove koji pljuju po ulicama, uglavnom budu ćelavi i u trenirkama tako da... ćelavi mi se nikad na prvu ne svide, eventualno na drugu, treću, četvrtu", komentirale su neke žene.

Jedna žena je dodala da nema ništa protiv: "Osobno ne volim likove s dugačkom kosom i one koji se ne mogu pomiriti s time da ćelave pa izgledaju kao franjevci. Čak nekad i može proći ako liči na nešto, iako će se eventualno morati ošišati. Ćelavi i kratka kosa su mi sasvim okej."

"Nitko ne spominje da dosta ovisi kako tebi stoji. Nekim tipovima obrijana glava stoji odlično, neki izgledaju kao ovisnici o fentanilu upravo pušteni iz zatvora", dodala je druga.

Kosa ne igra ulogu

Ostali su komentirali da kosa nije važna: "Veći je problem ako netko odiše manjkom samopouzdanja jer je ćelav nego to što je stvarno ćelav. Glavu gore i nema problema." Na to je muškarac odgovorio: "Sa samopouzdanjem nemam problema, bar mi toga ne fali."

"Nije mi niti malo privlačno, ali prije tri-četiri godine mi se lik toliko karakterno svidio da mi je i njegova ćelavost bila odlična", dodala je jedna žena, a druga se našalila: "Ako imaju veliki penis, meni su ok."

"Za svaku koja te odbije jer joj možda nisi zgodan što si ćelav, uvijek ima jedna kojoj si prej*** jer si ćelav, a te i trebaš tražiti", savjetovala mu je jedna korisnica Reddita.

