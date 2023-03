Amerikanka Monica Ketchum (31) zaljubila se u 25 godina stariju Michelle Foster koja joj je predavala biologiju 2004. godine. Monica je Michelle kontaktirala preko Facebooka 16 godina kasnije. Zbog velike razlike u godinama, svi misle da je Michelle Monicina baka.

Michelle je znala izlaziti sa ženama, no Monica je priznala da je gay kad su se prvi put susrele 2021. godine, piše Mirror. U rujnu 2022. Monica je kleknula pred Michelle. Svega mjesec dana kasnije, Michelle je Monicu pitala iste pitanje.

"Michelle je bila moja omiljena učiteljica u sedmom razredu, ja sam tada imala 13 godina. Također, i ja sam bila njezina ljubimica. Nismo imale nikakav kontakt sve dok joj se nisam javila na Facebooku 16 godina kasnije. Uvijek su me privlačili stariji ljudi, tako da mi razlika u godinama nije predstavljala problem, ali Michelle se isprva brinula zbog toga",rekla je Monica.

"Ljudi me uvijek pitaju je li ona moja mama – čak sam nedavno dizajnirala majicu s natpisom 'ne, ona nije moja mama'. Pokušavam se osloboditi toga, ali boli - nama godine nisu važne, pa zašto su onda toliko važne drugima?", kaže.

'Nama godine nisu važne'

Monica se Michelle preko Facebooka javila zbog više razloga. Monica se otuđila od svoje obitelji kada im je rekla da je gay, no sjetila se da je u školi Michelleina učionica za podršku bila "sigurno mjesto" za nju kad je bila mlađa i to je još jedan od razloga zašto je stupila u kontakt s njom. Na početku su se samo dopisivale, a kad su stvari postale ozbiljnije, obje su prekinule prethodne veze kako bi bile zajedno. Službeno su krenule u vezu 2022. godine.

Njih dvije žive zajedno i imaju djecu iz prethodnih brakova. Planiraju vjenčanje koje bi se trebalo održati u lipnju 2023., piše Daily Star.

"Ljudi stalno ispituju 'je li to tvoja mama' ili čak 'je li to tvoja baka'. Naučile smo se na to samo nasmijati ili ignorirati, ali ako vidite da je ljubim, zašto me pitate je li ona moja mama?", pita se Monica.

Oglasile su se na društvenim mrežama i objasnile su da žele "biti otvorene za sve ljude u zajednici koji trebaju podršku".

"Želimo biti mjesto gdje drugi dolaze pronaći nadu, svjetlo i sigurnost ili trebaju prijatelja. Ljudi nas stalno uznemiravaju zbog razlike u godinama, a mi želimo biti tu za ljude koji prolaze kroz isto", zaključila je Monica.