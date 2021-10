"Moja djevojka i ja imamo dobar odnos i seksualni život, pa zašto se ona onda toliko oslanja na pornografiju?", pita se pita jedan muškarac koji se za savjet obratio Deidre Sanders, stručnjakinji za seks i veze britanskog The Suna.

Tvrdi da njegova djevojka pokušava sakriti tu naviku od njega, no jedne noći ju je ulovio kako gleda orgije na svom telefonu. Bila je navodno toliko opčinjena snimkom da nije ni primjetila da se on probudio.

On ima 29 godina, a ona 26. Bio je toliko uzrujan da ju je odmah suočio s tim i zamolio ju da isključi pornografiju na mobitelu. Sljedeći dan se ispričala i naglasila se tako nešto više neće dogoditi.

"Ona ne shvaća da znam da drži vibrator u autu. Satima bude zaključana u kupaonici i znam ju čuti kako uzdiše, očito je da gleda pornografiju na mobitelu", rekao je muškarac i istaknuo kako su zajedno dvije godine.

"Pomozite mi razumijeti zašto ona to radi kada imamo redovan seks. Ovo me baš razočaralo i zbunilo. Znači li to da nisam dovoljno dobar za nju? Suočio sam je s pornografijom, ali ne i s vibratorom kojeg čuva u autu. Optužit će me da njuškam okolo. Osjećam se razočarano. Jesam li previše osjetljiv? Moje samopouzdanje je pretrpjelo ogroman udarac", kaže muškarac.

Deidre mu je odgovorila:

"Nađite hrabrosti da s partnericom otvoreno porazgovarate. Objasnite joj da je volite i da ste odlučni u tome da stvari budu kakve su bile", rekla je.

Mnoge žene koriste vibratore i to ne mora biti problem. Možda ona to skriva od vas jer zna da ćete se zbog toga osjećati ugroženo. Ipak, zapamtite da je ne posjedujete niti kontrolirate.

"Možda je ostavila vibrator negdje očito jer je htjela da ga nađete. Možda osjeća da vaš seksualni život treba začiniti. Možete li ponekad zajedno koristiti njezin vibrator?", zaključila je Deidre.