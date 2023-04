Razočarana 44-godišnjakinja je odlučila potražiti psihijatrijsku pomoć kada je otkrila što njezin zaručnik gleda na laptopu: "Pronašla sam stranice s gej pornografijom na laptopu svog zaručnika, ali on poriče da je homoseksualac"

Zaručnik voli gej pornografiju

Psihijatrici je objasnila njihovu priču: "Ja imam 44, on 45 i zajedno smo deset godina. Seks je bio odličan u prvim godinama naše veze, ali u zadnje vrijeme ga izbjegava, a kad mu se nabacujem, opravdava se. Nedavno sam posudila njegov laptop i pronašla gej pornografiju u njegovoj povijesti pretraživanja. Kad sam mu rekla što sam otkrila, omalovažavao me i natjerao da se osjećam glupo što sam to pitala. Rekao je da je to jednostavno pretraživanje, ali me nije uvjerio."

Zatim je tražila savjet od psihijatrice: "Od tada se nismo seksali. Zaista sam mislila da bi se mogao potruditi uvjeriti me u svoju seksualnost kao i u osjećaje prema meni, ali prošla su dva tjedna. Kako je muškarac s kojim sam bila jedno desetljeće mogao potajno biti homoseksualac? Pretjerujem li?"

Potreban im je razgovor

Psihijatrica joj je odgovorila: "Postoji mogućnost da ga privlače muškarci i da mu je to teško priznati. Pornografske stranice također mogu gledateljima predstaviti sadržaj koji možda nikada sami nisu tražili jer su dizajnirane da izazovu ovisnost i upoznaju ljude s ekstremnim scenarijima. U svakom slučaju, odbijanje razgovora o tome zašto je gledao gej pornografiju neće pomoći nijednom od vas da krenete dalje."

"Pronađite trenutak da ponovno razgovarate s njim. Zajednički posjet seksualnom terapeutu bi mogao pomoći", savjetovala joj je, piše The Sun.