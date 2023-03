Mladenci su, malo je reći šokirali toliko da je njihov zavjet postao viralan.

Ako se njegova mladenka ranije nije crvenila, jest nakon čitanja zavjeta. U svom mizoginom zavjetu, kojeg je čitao pred čitavom obitelji, među ostalim je tražio da ga supruga obasipa obilnim seksom i domaćom hranom. TikTok snimka monologa prikupila je više od 18,9 milijuna pregleda zajedno s užasnutim reakcijama gledatelja, koji su mislili da njegova nevjesta treba što prije ponovo matičaru kako bi se razvela.

“Nećete vjerovati što je rekao u zavjetu”, upozorio je Jonathan Pajak, fotograf vjenčanja toga dana, dok je pratiocima na društvenim mrežama opisivao prizor. Video počinje prilično neumjesno, tako da mladoženja, po imenu Michael, govori kako se nada da će on i njegova buduća mladenka "imati puno seksa".

Snimka zatim prelazi na ambicioznog mužića koji izmjenjuje zavjete sa svojom budućom suprugom ljubičaste kose, po imenu Destiny, dok njegova vlastita majka vodi ceremoniju. Michael podiže pogled prema ljubavi svog života i govori joj "naje*ala si" prije nego što započne govor prikladniji za dodjelu AVN nagrada.

Rekao je da su samo "dvije stvari potrebne da bih bio sretan", a to su da njegov "trbuh bude pun", a njegove genitalije "prazne". "Iako si nevjerojatna u pola toga, stvarno moramo dati nekoliko satova kuhanja", izjavio je, izazvavši kod uzvanika pomiješane reakcije smijeha i uzdaha neodobravanja.

No sa šalama nije stao: "Čak i ako mi trbuh nije pun, ne postoji nikoga koga bih mogao više voljeti u ovom životu osim ako stvarno ne dobijem priliku upoznati Margot Robbie."

Cijelo to vrijeme, Destiny se može vidjeti kako se posramljeno hihoće s tekstom zavjeta kojim je prekrila lice.

Međutim, improvizirano svadbeno vrijeđanje bilo je daleko od gotovog. “Od početka su mi uvijek govorili da život postaje još bolji kad djeca zaspu, a ti mi kažeš da dođem u spavaću sobu”, šaljivo je rekao Michael uz neugodan smijeh.

U jednom su trenutku njegovi opisi spavaće sobe postali su toliko degutantni ("ništa nije bolje od zvukova gušenja od ku*ca i udaranja o uzglavlje") da je njegova mama, koja je do sada šutke stajala, prosiktala njegovo ime u znak negodovanja. Čak se našalila da je njezin sin bio "u kazni" zbog govora.

'Nek' si ode Margot Robbie da ga dvije žene odbiju isti dan'

Zaprepašteni gledatelji brzo su osudili Michaela zbog njegove kontroverzne komične rutine, nazivajući govor "bezobraznim" i "crvenom zastavom" za njihov brak. “Čeljust mi je bila na podu... je li ovo stvarno? Odmah, ne”, napisao je jedan. "To je zapravo tako tužno jer je samo govorio o njoj fizički, a ne da je voli, niti nešto slično", žalio se drugi. “Da sam ja na njezinom mjestu, više ne bismo bili u braku i rekla bih mu da ode pronaći Margot Robbie kako bi ga dvije žene odbile u istom danu”, našalio se jedan komentator.

Unatoč reakciji, Destiny je brzo stala u obranu svog mužića. U svom odgovoru na TikToku, s naslovom "oprostite, ne oprostite", navodno sretno udana djevojka rekla je da ne žali ni zbog čega u vezi s govorom svoje srodne duše ili njezinim velikim danom općenito.

"Da, sretna sam, da, još uvijek sam u braku, da, volim svoje vjenčanje i ne postoji ništa što bih promijenila", izjavila je. “Voljela sam njegove zavjete. Voljela sam svoje zavjete. Svidio mi se dan našeg vjenčanja.”

'On je predobar za mene'

Destiny je dalje opisala kako su njegovi zavjeti "prikazali djelić njegove osobnosti, a to je duhovita strana; to je definitivno Michael." Za razliku od toga, rekla je da njezini zavjeti pokazuju njezin karakter, koji "nije otvoren kao Michael".

Doista, njezin govor, koji je Pajak objavio na TikTok-u, pokazao je potpunu suprotnost od govora njezina supruga, a Destiny je opisala svog zaručnika kao svog "najboljeg prijatelja" i "viteza u sjajnom oklopu". Destiny je sažela sebe i svog supruga kao "dvije suprotnosti" koje "tako dobro idu zajedno".

Dodala je da je znala u što se "upušta" kada se udala za njega, sudeći po videu. “Znam ga od 2010., od tada je takav”, objasnila je mladenka. “Počeli smo izlaziti 2013., on je tada bio ovakav.” Destiny je klip zaključila opovrgavanjem svih “hejtera” napisavši: “Znam da niste u pravu jer zapravo poznajem svoju vezu i poznajem sebe i poznajem Michaela. “Dakle, žao mi je ako jednostavno nisi toliko zadovoljan svojim životom”, nastavila je. “U mojoj vezi nikad nije dosadno. Žao mi je ako nemate isto. A ako ne želiš isto, blago tebi, idi nađi nekoga za koga misliš da zaslužuješ ili zaslužuje tebe.” Destiny je izjavila da je "Michael predobar za mene", dodajući: "To ću govoriti do dana kada umrem."