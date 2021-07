Svi se sjećamo (ili smo barem čuli) za stručnjaka koji je rješavao i najgore (ali i najbanalnije) moguće probleme koje su zadesile hrvatsku mladež. Da, radi se o Lastanu, a britanska inačica Lastana, Sunova savjetnica za seks i veze Deidre također savjetuje ljude kako izaći iz naizgled bezizlaznih situacija.

"Moj prijatelj mi je prišao nakon nekoliko pića i sada me neće pustiti na miru. Ja sam momak od 27, a on od 28. On je zaručen s dražesnom djevojkom", započeo je svoje pitanje mladić, piše The Sun.

'Stvarno mi je neugodno'

"Jedne smo večeri bili u pubu kako bismo gledali Englesku kako igra na velikom platnu, a zatim smo otišli gledati kod mene. Nebo zna o čemu sam razmišljao, ali predložio sam da zajedno gledamo porniće. Smijali smo se, vadeći 'Mickeyja', a zatim je moj prijatelj otišao u kupaonicu.

Kad je izašao, zamolio me da ga seksualno dodirnem. Počeo sam ga dodirivati, ali onda sam pomislio: 'Što radim? Potpuno sam straight'. Zastao sam i ispričao se, a on je otišao kući.

Sad dobivam Snapchats od njega: "Želiš li se igrati?". Stvarno mi je neugodno", požalio se mladić Deidre.

'Morate razgovarati...'

A evo što mu je ona odgovorila. "Razumljivo je. Promijenilo se kako se osjećate prema svom prijateljstvu, ali to ne mora mijenjati stvari između vas, sve dok ste oboje načisto gdje stojite.

Nađite trenutak da razgovarate s njim i kažete da je to što se dogodilo bila pogreška s vaše strane. Objasnite da vas ništa više ne zanima od toga da ste prijatelji. Ako možete, razgovarajte i o svojoj zabrinutosti oko njegova budućeg braka.

Provjerite je li to nešto što želi i predložite mu da razgovara s centralom LGBTQ+ koja će razumjeti kroz što prolazi. Inače bi mogao pogriješiti zbog čega će zauvijek žaliti", odgovorila mu je Didre.